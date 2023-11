Pronunciamiento por el “A favor” desata quiebre en el Partido de la Gente

Este miércoles, en un punto de prensa, los tres diputados del Partido de la Gente se desmarcaron de la decisión de la colectividad de declararse por el “A favor”.

A través de la fórmula de “democracia digital” -mecanismo en el que los militantes del PDG votan de forma online-, el partido fundado por el candidato presidencial, el economista Franco Parisi, declaró la postura de aprobar la propuesta constitucional que se va a plebiscitar este 17 de diciembre.

Sin embargo, el resultado fue reñido pues el “A favor” ganó con un 50,1% de las preferencias, seguido por un 38,1% del “En contra” y un 11,8% que pedía la libertad de acción.

Y pese a que el PDG ha recalcado que sus decisiones son tomadas por sus militantes y acatadas disciplinadamente por sus autoridades, lo cierto es que durante la jornada los diputados de la colectividad, Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas y Karen Medina, se manifestaron por el “En contra”.

“Desde un comienzo siempre dijimos que este proceso nació viciado, porque no se hizo un plebiscito de entrada. Desde un comienzo no estuvimos de acuerdo con este proceso, no firmamos y no fuimos parte de la cocina política. Es por eso que hoy día como diputados del PDG, estamos diciendo que votamos en contra por un proceso que es malo”, dijo el diputado Oyarzo.

Parte del contenido que molestó entre los propios parlamentarios, según explicaron, fue la libertad de elegir en pensiones y salud. “En el proceso anterior se lo llevó la izquierda, y hoy se lo está llevando la extrema derecha. Es un proceso en que no se incluyó a todos”, dijo Oyarzo.

Adicionalmente, los diputados criticaron que la democracia digital “no se hizo efectivamente”, pues según ellos la directiva liderada por su presidente, Luis Moreno, y el secretario general, Emilio Peña, no ha sido ratificada por el Servicio Electoral (Servel) y carece de legitimidad. Esto, debido a que una militante llevó un requerimiento al Tricel para cuestionar a la directiva tras la última elección interna.

El diputado del PDG, Rubén Oyarzo.

En la colectividad el ambiente quedó tenso por lo reñida que fue la elección. Así, dicen las mismas fuentes, que incluso había diferencias entre la propia directiva, como por ejemplo el secretario general estaba “En contra” de la propuesta constitucional.

También llamó la atención que Parisi se declarara por el “A favor” momentos antes de la votación online, lo que no es habitual en la tienda que somete a sufragio popular todas sus decisiones.

En el canal de YouTube Bad Boys -que Parisi comparte con otros panelistas-, el economista subió un video en el que promovió el contenido del texto. “Tanto la actual (Constitución) como la propuesta constitucional son muy parecidas, sin embargo, la propuesta tiene más mecanismos de control sobre el Poder judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y eso a nosotros nos interesa bastante, también como la ayuda a las víctimas y la expulsión inmediata a los inmigrantes ilegales”, dijo, junto con añadir que votará “A favor” de la propuesta de Carta Fundamental.

De todas maneras, en el PDG vieron con atención que su postura no logró mover la aguja en el partido y que eso quedó de manifiesto con lo estrecho que fueron los resultados.

En la tienda además se comenta que el panelista de los Bad Boys y posible candidato alcalde por Valparaíso, Juan Marcelo Valenzuela, hizo gestiones con los militantes del PDG para promover la opción del “A favor”.

Lo cierto es que varios en la tienda quedaron molestos, pues estuvieron en contra desde el inicio del segundo proceso constituyente. El PDG, de hecho, se restó del acuerdo entre los partidos para habilitar la redacción de una nueva Constitución y, pese a que compitió en las elecciones, no logró ningún escaño en el Consejo Constitucional.

En el punto de prensa, el diputado Gaspar Rivas recalcó que la propuesta constitucional “toma lo peor de la Constitución de 1980, mantiene el modelo económico neoliberal, privatista y que reduce la capacidad del Estado para intervenir en materia económica”.

El partido además ha estado en declive durante el último tiempo, pues si bien el 2022 irrumpió con una bancada numerosa de diputados, varios de ellos -como Roberto Arroyo, Yovana Ahumada y Víctor Pino- se salieron de la tienda por sostener diferencias con la directiva.