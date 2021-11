Provoste por desmarque de Boric tras declaración del PC sobre Nicaragua: “Es difícil para Gabriel, en una coalición en donde él dice una cosa y sus partidos dicen otra”

La jornada de este jueves el Partido Comunista, en conjunto con otros partidos y movimientos de izquierda, publicaron una declaración respaldando las elecciones presidenciales realizadas este fin de semana en Nicaragua, las cuales dieron por ganador al exguerrillero de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega.

Tras el comunicado, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se desmarcó de la declaración del PC. Pero también calificó al proceso como “fraudulento”, y solicitó al partido que se retracte sobre de la postura tomada, acusando además que la declaración no fue discutida en el colectivo.

“Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad, están bastante sorprendidos porque ésta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido. Y no me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”, señaló en un punto de prensa.

El presidente del PC, Guillermo Teillier, y otras figuras del partido -como las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola, el alcalde Recoleta, Daniel Jadue y la convencional Bárbara Sepúlveda- también han dado un paso al costado respecto a la declaración asegurando que el escrito no fue conversado al interior del partido.

En paralelo, el timonel de la tienda aseguró que -de ser elegido Boric como presidente- “acatarán” la política exterior de su gobierno.

Su contendora, la senadora y candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, criticó ésta contradicción entre el parlamentario y el partido que lo apoya en su carrera a La Moneda.

“Es difícil para Gabriel, en una coalición en donde él dice una cosa y sus partidos dicen otra (...) Cuando el mismo vocero de él señaló, hace algunos días, que el propósito era generar inestabilidad en el país, creo que eso se manifiesta en estas contradicciones permanentes que existen entre el candidato y su coalición”, indicó la senadora de Atacama.

En esa línea agregó que ésta es una diferencia entre su candidatura y la de Boric. “Nosotros tenemos, a partir de las coaliciones que integran el Nuevo Pacto Social, una mirada, un propósito claro, en principios que son para nosotros fundamentales; el respeto en materia de derechos humanos, es un tema de principios que nos une en el sentido más irrestricto de la defensa de ellos, ocurra dónde ocurra”.

Por otra parte, apuntó que “esta candidatura, junto a toda su coalición, está llamada a dar gobernabilidad y estabilidad a nuestro país, nunca nos hemos planteado un propósito distinto que no sea recuperar la paz, recuperar nuestro crecimiento económico, apoyar los empleos que se han perdido, apoyar a nuestras empresas de menor tamaño a recuperar a sus condiciones y su posición en el marcado”.

Y agregó: “nuestros electores son también muy claros en entender y en hacer las diferencias, nosotros tenemos una colación que no tiene matices ni dobleces”.

Éstas críticas se suman a la del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que “no se entiende cómo vas a gobernar con el PC y esas posiciones. Las palabras requieren acción política, y en casos críticos solo transmites ingobernabilidad”.

“O se rechazan las dictaduras o no, pero no se puede estar en ambos lados al mismo tiempo. Parece que está ganando el PC”, sostuvo.