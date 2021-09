Provoste por Gabriel Boric: “Es muy complejo liderar una coalición en la cual estás en permanente tensión”

La mañana de este domingo la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), se refirió a las diferencias que tiene con el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), esto de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

En conversación con Mesa Central, la actual senadora, comenzó diciendo: “no me interesa generar similitud ni diferenciación con unas o con otras candidaturas, nosotros representamos a la centro izquierda de nuestro país, nosotros representamos lo que somos”.

“No es casual que sea la única candidatura de mujer. No necesito vestirme de feminista para poder estar en este proceso porque soy mujer, he vivido las situaciones de discriminación, porque entiendo lo que hoy día significa avanzar en mayor igualdad de oportunidades”, continuó Provoste.

En la misma línea añadió que “no necesito vestirme de descentralización para estar en esta región porque nací, vivo en región, se los dramas que hoy día significa que el Estado tenga un rostro distinto dependiendo en donde a uno le toque vivir (...) ha sido nuestra candidatura la que ha planteado con fuerza los temas de descentralización porque nadie puede defender lo que no le toca vivir permanentemente”.

Sin embargo, finalmente apuntó a una diferencia con el abanderado de Apruebo Dignidad. “Es complejo liderar una coalición que no te apoya en determinadas maneras”, y luego comentó algunas situaciones donde el diputado no ha tenido el apoyo de sector.

“Él había planteado su oposición al cuarto retiro, su coalición no lo apoyó y terminó cambiando de posición. Él planteó el Acuerdo por la Paz y su coalición tampoco lo apoyó en esa oportunidad. Él ha defendido los 2/3 en la Constitución y parte de su coalición tampoco lo apoya”, señaló y agregó que “es muy complejo, entiendo yo, liderar una coalición en la cual estás en permanente tensión”, finalizó.

Provoste sobre los retiros de las AFP

La candidata también se refirió a los retiros de los fondos de pensiones, a propósito de la votación del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales, el cual se realizaría este martes 28 de septiembre.

“Efectivamente logramos tener ayudas de carácter universal muy por sobre los 65.000 pesos que celebraban algunos (...) pero sigue estando presente lo que hemos denominado el síndrome Parisi. Mujeres, abuelas, personas que durante muchos años hicieron un esfuerzo por reclamar el legítimo derecho de la pensión de alimentos y solo lo han obtenido a partir de los retiros”, señaló.

En ese marco, subrayó que “he señalado en el debate que los retiros no terminan con las administradoras de fondos de pensiones, los retiros terminan con los ahorros de las personas y que nosotros esperábamos que aquellos que no necesitan estos retiros no lo hicieran”.

Por último, la exministra de Educación aseguró que hay mayoría en la oposición para aprobar el proyecto. “Yo conversé con varios senadores y senadoras y por lo tanto nuestra decisión también es una decisión que está conversada”.