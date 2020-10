PS aboga por lista única para elección de la convención constitucional y lamenta que sectores de la oposición “insistan en la estrategia de la división”

Tras el contundente triunfo del Apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre, la atención se centra ahora en la elección de los integrantes de la convención constitucional. Si bien, dirigentes de la oposición han reforzado la idea de unidad en el sector, aún queda definir cómo se concretara esto y si enfrentarán estos comicios con una lista única o no.

Durante horas de esta tarde, la mesa ejecutiva del Partido Socialista (PS) emitió un comunicado al respecto, en el cual advirtieron que “los sectores que apoyaron el Rechazo han anunciado que competirán unidos en la elección de la Convención Constitucional”, lamentando que algunos en la centroizquierda “insistan en la estrategia de la división”.

“Para consolidar la renovación del sistema político e impulsar las transformaciones que demanda la ciudadanía, se requiere la unidad de la fuerza social, cultural y política manifestada en el plebiscito en la opción Apruebo. Por ello, las y los socialistas insistiremos en el camino de la unidad, a través de la construcción de una lista única de candidatas y candidatos a la Convención Constitucional de todas las fuerzas progresistas”, indicaron en el documento.

Añadiendo que “para que los cambios se hagan realidad, es imprescindible conquistar una mayoría amplia en la Convención Constitucional y generar una alternativa unitaria de gobierno de todas las fuerzas progresistas”.

Posturas del sector

“Es cosa de voluntad política”, dijo esta mañana el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. En el lanzamiento oficial de su candidatura presidencial, el también excanciller fue claro en este sentido: “Debemos ir en una lista única a la Convención de toda la oposición. Que no se diga que no se puede”, aseveró en la instancia, agregando que “Chile nos pide a gritos unidad para enfrentar el futuro; separadamente no podemos, juntos sí”.

En tanto, Revolución Democrática ya reforzó su comisión electoral y las gestiones con otras fuerzas de la centroizquierda para evitar que en este proceso se repita el fracaso de las negociaciones para las primarias municipales y de gobernadores regionales. Y esto se suma al plan del Frente Amplio de sostener una serie de reuniones con otros partidos del sector en esa línea.

Sin embargo, no todos concuerdan en que se enfrenten estos comicios con una lista unitaria. Es más, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, calificó la idea como “imposible” e “irreal” en conversación con La Tercera. “Algunos dirán una lista, pero eso es irreal. No es posible, porque son muy pocos espacios, entonces, uno si quiere construir un acuerdo tiene que hacer eso sobre una base real”, dijo.

Chahin concordó en que la centroizquierda no debería dispersarse en “tres o cuatro listas", pero sostuvo que “prefiero evitar que se establezca como meta la lista única, que no lo podamos cumplir y que una vez más se instale que es un fracaso de la oposición”. A su juicio, “la fórmula que permite ese equilibrio es que tengamos dos listas complementarias”.

En la misma línea, el expresidente Ricardo Lagos apuntó a que hay dificultades para que se concrete la idea de una lista única y que es “inevitable” que hayan dos.

“En la próxima elección de los convencionales, las características de cómo se eligen los convencionales hace muy difícil una lista única del Apruebo. En consecuencia, va a haber, yo creo, dos listas, es inevitable. Por tanto, quien va a ir dividido somos nosotros que estábamos por el Apruebo, pero el Rechazo va a estar firmemente unido en una sola lista que va desde el Kast (José Antonio) de la extrema derecha hasta el otro Kast (Felipe) en Evópoli”, dijo en Conversaciones LT.