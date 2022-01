PS rechaza dichos de diputada Jenny Álvarez sobre vacunas: “Nos parece de gravedad que insista en un comportamiento que puede traer consecuencias a la salud pública y a las personas”

El lunes 17 de enero la diputada del Partido Socialista, Jenny Álvarez -quien no cuenta con su esquema de vacunación completo-, le notificó a la mesa de la Cámara Baja que había dado positivo para Covid-19. La noticia alarmó a los miembros del Congreso, pero particularmente a su colectividad.

Lo anterior, ya que el miércoles de la semana previa a su diagnóstico, la diputada Álvarez había participado en un almuerzo entre la bancada de diputados del PS y el senador y presidente del partido, Álvaro Elizalde, por lo que todos los comensales debieron cumplir cuarentena por calificarse como eventuales contactos estrechos.

Un día después de lo ocurrido, el 18 de enero, el partido emitió una declaración refiriéndose a la situación, en la que, junto con desearle una pronta recuperación, declararon que como colectividad no compartían la decisión de la diputada de no completar su esquema de vacunación.

La parlamentaria socialista no se había referido a su contagio hasta esta semana, en la que ha entregado una serie de declaraciones a diferentes medios de comunicación.

Hoy, de hecho, en una entrevista con Las Últimas Noticias, Álvarez abordó su elección de no vacunarse contra el Covid-19 y las críticas que esta decisión ha provocado. “Yo soy provacuna, no soy contraria a las vacunas”, comentó al respecto.

“Pero las vacunas evitan enfermedades y evitan contagios y erradican las enfermedades, pero resulta que la gente está cansada de que llevamos tres dosis y que nos sigamos contagiando y sigue falleciendo gente. Además que hay efectos adversos en personas de alto riesgo. Esta mal llamada vacuna está actuando como un tratamiento preventivo. Tal vez evita que te mueras y evita que llegues grave al hospital, pero hay otros tratamientos más”, complementó.

“Las personas que han contraído el virus adquieren inmunidad. Es algo comprobado. Yo ya tengo inmunidad al estar contagiada”, agregó.

Ideas que reforzó esta misma jornada en entrevista con el matinal Tu Día de Tele13, en donde insistió en que “siempre que uno necesite una vacuna efectiva uno se la pone, yo nunca he tenido problema con eso y porque son vacunas que son confiables”, pero que eso no ocurre actualmente con las dosis contra el Covid-19. “Yo personalmente y muchas personas en Chile y en el mundo, no confiamos en esta vacuna”, añadió.

Frente a las declaraciones de la diputada, el PS nuevamente salió al paso. Mediante un comunicado difundido esta jornada y firmado por la mesa directiva, aseguraron que como colectividad “reiteramos nuestro compromiso con el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país” e hicieron un llamado “a toda la población a vacunarse en los centros habilitados”.

“Ha quedado demostrado que completar la inoculación contra el Covid-19 ha cumplido su objetivo: disminuir la gravedad de la enfermedad y evitar muertes”, agregaron.

En ese sentido, en la misiva también puntualizaron que “las recientes declaraciones de la parlamentaria de nuestra bancada (Jenny Álvarez) son a título estrictamente personal y no representan, en sentido alguno, el pensamiento y la conducta del Partido Socialista que, desde siempre, ha promovido la ciencia como instrumento en beneficio y protección del ser humano”.

“Nos parece de gravedad que la diputada insista en un comportamiento que puede traer serias consecuencias a la salud pública y a las personas, que son a quienes nos debemos”, escribieron, argumentando que toda autoridad pública -sobre todo representantes populares- mantienen una responsabilidad personas mayor y deben ser “ejemplos de conducta” durante la crisis sanitaria.

“Como Partido Socialista llamamos a todos nuestros mandatarios y mandatarias a constituirse en activos promotores del proceso de vacunación y así cumplir con los principios de servidores públicos que nos anima a todas las y los socialistas”, concluyeron.

Las declaraciones de la diputada socialista también se enmarcan en una semana en que Chile ha batido por tres días consecutivos su récord de contagios diarios. Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 26.727 casos nuevos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.