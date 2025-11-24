PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

En la mañana de este lunes, la directiva del Partido Socialista y tanto los parlamentarios en ejercicio como aquellos que fueron electos en los últimos comicios reforzaron la ofensiva contra el candidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos), acusándolo de no detallar las implicancias de sus propuestas y de cerrarse a todos los espacios de debate con su contendora del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC).

Tras una reunión en la sede de París 873, la presidenta y senadora del PS, Paulina Vodanovic, se dirigió a la prensa y mencionó que el trabajo de la candidata de su sector, Unidad por Chile, para esta segunda vuelta se ha enfocado en el despliegue territorial y en difundir las propuestas en materia de salud, educación y sueldos. “Difundir las ideas, trabajar en terreno, poder dialogar y ojalá que el candidato Kast confronte también las ideas en los distintos foros que se han anunciado y respecto a los cuales él solo ha confirmado su participación en dos. Creemos que la ciudadanía tiene que formarse una opinión informada y para eso existen todos estos canales", planteó.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

También negó que la candidata haya priorizado menos el trabajo en terreno que Kast, y aludió a la gira nacional que hizo en primera vuelta. Además, enfatizó que “los proyectos son muy distintos y es necesario que Chile escuche y conozca de primera fuente, no por papers, no por otras personas, no por intérpretes, sino de la boca de los candidatos, del candidato Kast y de la candidata Jara, las propuestas. Y para eso es importante que podamos estar presentes en todo tipo de foros", añadió.

A este emplazamiento para que Kast detalle sus propuestas se sumó el jefe de bancada de los diputados socialistas, Juan Santana: “No solamente nos preocupa la ausencia del candidato Kast en los debates. Le pedimos que dé la cara, entre otras cosas, porque luego del anuncio del recorte presupuestario que realizó hace algunas semanas atrás, un recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares del Presupuesto de la Nación, en 18 meses, no ha sido capaz de dar una explicación de cómo va a reducir ese presupuesto sin perjudicar las políticas y los beneficios sociales que tiene la población chilena”.

Los parlamentarios Daniella Circardini y Daniel Manouchehri. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Mientras que la diputada y senadora electa, Daniella Cicardini, reafirmó que junto al diputado reelecto Daniel Manouchehri se desplegarán en la zona norte -donde la primera mayoría fue el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi- para apoyar a la candidata. Además, remarcó que en ese despliegue es preciso “hacer la diferencia de lo que plantea nuestra candidata Jara versus lo que plantea Kast. Y evidentemente eso se traduce en avances versus retrocesos. Entre privilegios versus derechos. Y también lo que significa Kast, poderosos versus gente común".

Junto con ello, afirmó que Kast “se rodea de quienes hoy día están siendo tremendamente cuestionados por casos de corrupción” en alusión al diputado Cristián Araya, quien se vio salpicado por la denominada “trama bielorrusa” y por presuntamente haber recibido dinero de uno de los protagonistas de ese caso, Sergio Yáber.

Manouchehri, por su lado, también hizo ver que la llegada de Kast a la Presidencia implica “riesgos” en materia laboral y de derechos sociales. “Hay un candidato que no tiene nada que mostrar y que pareciera que no sólo está escaso en sus ideas, sino que tiene una agenda oculta. Kast tiene una agenda que no conocemos y que indudablemente pudiese implicar un retroceso para los trabajadores y para las mujeres”, planteó.