Política

“Que devuelvan la plata”: la reacción de los candidatos presidenciales tras error metodológico en las tarifas eléctricas

Los candidatos presidenciales rechazaron el error en la tarifa, instando que se "asuman las responsabilidades que corresponden".

Daniela Silva 
Daniela Silva
RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Hoy miércoles, los candidatos presidenciales abordaron el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Esto, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) incluyera en su Informe Técnico Preliminar para la fijación de precios del primer semestre de 2026 una corrección que admite explícitamente un error metodológico en fijaciones anteriores.

Debido a esto, desde la Bancada UDI anunciaron una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Pardow.

Al respecto de esta situación, los candidatos dieron a conocer esta tarde que rechazaban el mal cobro, demandando a su vez la devolución del dinero cobrado en exceso.

El candidato por el Partido Republicado, José Antonio Kast, apuntó la responsabilidad al ministerio y al CNE.

“Si se hubiera hecho bien la pega por parte del Ministerio de Energía y la CNE, el impacto (al presupuesto de los chilenos) habría sido menor. Este hecho es de una irresponsabilidad e indolencia con las familias chilenas”, apuntó.

Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, fue más allá, señalando que el dinero cobrado en exceso debe ser restituido a las personas.

“A muchos chilenos les cuesta llegar a fin de mes. Por eso, el error que terminó subiendo las cuentas de la luz por cálculos mal hechos es inaceptable. Y nadie responde”, sentenció. “No es justo que un error técnico lo pague el bolsillo de siempre. Si se equivocaron, que lo arreglen y devuelvan la plata. Punto”.

En esta misma línea, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, también apuntó a que se restituyan los montos, haciendo a su vez un llamado a que se realicen los procesos investigativos pertinentes al caso.

“La Comisión Nacional de Energía diseñó hace años una fórmula con error un metodológico desde 2017, es inaceptable. Esa falla se suma a un proceso de descongelamiento de las tarifas que ha provocado que las cuentas de la luz suban más de un 70% en los últimos meses, afectando fuertemente a las familias chilenas. No es tolerable que un error técnico se prolongue por tanto tiempo”, indicó.

Y añadió tajante que “es necesario que se devuelva a las personas por los cobros en exceso y que se asuman las responsabilidades que correspondan".

Junto con esto, también señaló que espera que se inicien “de forma transparente y oportuna todos los procesos investigativos que lleven a conclusiones que sean serias y transparentes para la ciudadanía”.

Asimismo, la candiata recordó que en su programa ha propuesto "un mecanismo que rebaja en un 20% en promedio en las cuentas de la luz”.

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

