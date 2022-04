¿Qué se vota hoy en Derechos Fundamentales?

Este martes el pleno de la Convención Constitucional deliberará y someterá a votación una de las materias más esperadas por varios convencionales: el segundo informe emitido por la comisión de Derechos Fundamentales, que incluye 27 artículos que podrían quedar consagrados en el borrador de nueva Constitución.

Así, el texto se comenzará a revisar a partir del mediodía. Ahí, hay temas que, según los propios convencionales, pueden ser los más significativos para la ciudadanía, tales como los artículos referidos al derecho a la salud, a la seguridad social o a la educación. De hecho, desde la mesa directiva, en privado, se ha admitido que estos tópicos pudieron ser revisados antes por el pleno de la Convención, en consideración de los resultados que actualmente exhiben las encuestas de opinión, las que muestran un alza en la opción del Rechazo para el plebiscito de salida.

En este sentido, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) sostuvo ayer lunes en un punto de prensa que “dar respuestas a las demandas de los ciudadanos es súper importante y estamos esperando con muchas ansias este pleno, para que queden consagrados algunos de los derechos sociales”.

No obstante, el vicepresidente Gaspar Domínguez (No Neutrales) adelantó que es probable que buena parte de los artículos propuestos sean rechazados y devueltos a la comisión para hacer modificaciones.

Consultado sobre si este pleno podría servir para revertir el rechazo que las encuestas muestran como tendencia, Domínguez admitió: “Basta darse una vuelta por las calles de cualquier ciudad dentro del contexto de las manifestaciones para saber que lo que está manifestado en los carteles tiene que ver con el acceso a salud, vivienda y pensiones”.

El informe contiene tres artículos referidos al respeto de los derechos humanos. Uno sobre la reparación integral de las víctimas de violaciones de éstos, otro sobre “el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad” y otro referido al derecho a la memoria.

También incluye un artículo sobre el derecho a la vivienda, que estipula que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna”, que “el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”. En el artículo se menciona, además, que “las políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial deberán tener especial consideración por la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas”.

Además, referidos a esta materia, se someterán a votación artículos sobre la función social y ecológica de la propiedad del suelo, la producción social del hábitat y derecho a la ciudad y el territorio.

En lo relativo a los derechos de los trabajadores, el pleno de la Convención votará un artículo sobre la “protección del trabajo y derecho al trabajo decente”. Este contempla el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas. Menciona, además, que la Constitución asegura el derecho al trabajo decente.

Asimismo, el artículo incluye incisos que sostienen que la Constitución “garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados”, así como también uno que señala que los trabajadores “tendrán derecho a una remuneración equitativa que le asegure su sustento y el de su familia”. También se menciona que “se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal”.

También se incluye un artículo sobre la participación de los trabajadores, el que apunta a que éstos, a través de sus organizaciones sindicales, “tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa” y otro sobre la libertad sindical, el que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. El último inciso de este artículo menciona que “no podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública”.

Además, se incluye un artículo sobre el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

El pleno también someterá a votación el artículo de 12 incisos referido al derecho a la salud. Entre ellos se propone que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”, que “el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud” y que “el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado”.

El artículo menciona, además, que “el Estado reconoce los sistemas de salud tradicional de los pueblos y naciones indígenas y sus instituciones. Se deberá proteger y conservar especialmente los conocimientos, innovaciones y prácticas de medicina indígena (…)”.

En lo relativo al derecho a la educación, la propuesta incluye un artículo que establece que “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación” y otro que señala que “la educación será integral y de excelencia y que “se regirá por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista”.

El informe también incluye un artículo que sostiene que “la educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media” y otro que establece que, con el fin de garantizar universalmente el derecho a la educación, “habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles”.

Otro de los artículos referidos a esta materia apunta a que “la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”.

La discusión por la inexpropiabilidad

Un tema que ha sido ampliamente discutido por los distintos colectivos de la Convención tiene que ver con la idea de incluir la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

En concreto, el artículo que levanta esta discusión es el referido a seguridad social. Este establece que “la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.

Asimismo, plantea que la ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad y otros. El artículo precisa que le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social y que ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias “y por rentas generales de la nación”. Además, se especifica que los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.

También se establece que el Sistema de Seguridad Social “garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido” y que las “organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley”.

Frente a este artículo, la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre) presentó tres indicaciones que apuntan a resguardar los fondos de las personas (205, 206 y 207).

“Las tres indicaciones van atadas. La una no se entiende sin la otra. Si se declaran inexpropiables, pero no se aprueba que puedan ser administrados por la entidad que elija el trabajador, las cotizaciones van a ser expropiadas de igual modo, toda vez que, el no permitir que el cotizante elija el administrador ya es una forma de expropiación (en manos de los políticos de turno)”, aseguró Cantuarias, agregando que “si aprueba la propiedad y heredabilidad, pero no la norma de expropiación, no hay nada que proteja a los ahorros de un zarpazo”.

El tema se instaló con mayor fuerza luego que el gobierno anunciara el ingreso de un proyecto de ley para establecer la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones con el objetivo de entregar una señal a la derecha para que rechazaran el proyecto de quinto retiro. Sin embargo, hay quienes en ese sector plantean que la materia debe quedar regulada en la Constitución, una idea que, en todo caso, no convence a sectores de izquierda como el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

“Sería darle un punto político a la derecha”, transmiten algunos, haciendo hincapié que podría beneficiar la opción de Rechazo en el plebiscito de salida.

De todas formas, un convencional del FA añade que si esto permite descomprimir un “problema político” al gobierno del Presidente Gabriel Boric, están disponibles a avanzar en esa línea.

En ese sentido, algunos creen que esta materia podría verse junto con los transitorios. De hecho, ayer lunes Domínguez dijo que esa podría ser la fórmula. “Entendiendo que es una preocupación de distintos sectores se podría incluir en los transitorios”, señaló el vicepresidente.

Esta jornada, el pleno contempla cuatro horas de debate, luego viene la votación en general del informe, el cual se votará completo y, de aprobarse, se votará en particular.