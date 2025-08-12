“Quiero que en 50 años más me recuerden como la señora que creó muchos empleos”: el legado al que aspira Matthei

Hasta el hotel W de Santiago llegaron José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Jeannette Jara, para participar del XXI seminario internacional de inversiones.

El primero en entregar su alocución fue el abanderado de republicanos, para minutos más tarde cederle la palabra a su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Por su parte, la exalcaldesa de Providencia recalcó que el gran legado que quiere dejar -de su eventual gobierno- es el aumento del empleo. Esto tras ser consultada sobre rebajar la tasa de impuestos a la renta corporativa al promedio de la OCDE.

" Lo que yo aspiro es a que en 50 años más se recuerden como que esa señora creó muchos empleos. Eso es lo que me gustaría dejar como legado y sin la rebaja de impuestos eso no va a suceder" , aseguró.

Luego, explicó: “Esto porque no somos competitivos. Cuando uno mira países como Irlanda, que partieron hace como 20 años atrás, tenían más o menos el doble del PIB per cápita que nosotros y ahora deben tener 4 o 5 veces lo nuestro, y tienen una tasa como del 14 por ahí. Entonces la verdad es que uno tiene que entender que con 27 no somos competitivos, porque no solamente tenemos una tasa de impuesto mayor que el promedio de la OCDE, además obviamente no tenemos la estabilidad ni financiera, ni política, ni social que tienen los países restantes de la OCDE”.

“Además, tenemos un problema con los permisos. O sea, la verdad es que si nosotros queremos crecer, no nos queda otra que ponernos competitivos en todas aquellas cosas que hacen una diferencia en cuanto a si una inversionista invierte en Chile o en otro país”, continuó.

En esa línea, hizo hincapié en que “se va a tener que cortar mucho el gasto fiscal”.

“Lo único que ha crecido es el fasto fiscal y eso no le da fuerza al carro, porque casi todo se gasta en salario. Tampoco vamos a decir que hemos gastado mucho o invertido más bien mucho en infraestructura, en caminos importantes, en puertos, no se ve. Así que vamos a tener que hacer un cambio de eje, disminuir el gasto”, señaló.