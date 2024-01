Quintana pide a Piergentili más antecedentes por reuniones en casa de Zalaquett

A las 17.30 horas de esta tarde, los principales dirigentes del Partido Por la Democracia (PPD) llegarán hasta la sede de la colectividad, en el centro de Santiago, para desarrollar una nueva sesión de la comisión política. Aunque no es un punto en tabla, los personeros tienen un tema en mente al que buscarán hacer frente: la controversia que ronda a su vicepresidenta, Natalia Piergentili, por su participación en los eventos organizados en casa del exalcalde Pablo Zalaquett.

En concreto, y como publicó Ciper, la extimonel reconoció que recibió pagos de parte de un empresario al que asesora, pero por medio de una de las sociedades del lobista Pablo Zalaquett: Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ.

En ese contexto, el presidente de la colectividad, el senador Jaime Quintana, ya tomó contacto con Piergentili durante esta jornada y le solicitó que se presente a la comisión política con los antecedentes que existan sobre sus visitas a la casa de Zalaquett. Su idea, según transmiten desde el entorno del parlamentario, es tomar una postura con su versión sobre la mesa y recién ahí evaluar si corresponde considerar sanciones en contra de Piergentili.

Y es que, en todo caso, al interior del partido ya hay voces que, de forma soterrada, recomiendan que la expresidenta dé un paso al costado de la directiva para evitar abrir un flanco al partido.

Anteriormente, a través de un comunicado público, Piergentili ya había señalado que “no recibí ninguna contraprestación por asistir a ninguna comida en que la participé y que tampoco estuve presente en ninguno de esos encuentros entre empresarios y funcionarios públicos”. A la vez, reconoció que “lo que sí es efectivo es que, desde noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del señor Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por lo cual naturalmente he recibido una remuneración”.

Quintana pide a Piergentili más antecedentes por reuniones con Zalaquett

El viernes de la semana pasada, Gonzalo Pinto -otro de los vicepresidentes de la mesa de Quintana- ya le había pedido explicaciones a la extimonel a través del grupo que la directiva comparte en WhatsApp. En esa ocasión, ella respondió que lo haría hoy en la reunión de mesa y también transmitió que no renunciaría a su cargo.

Esa reunión, sin embargo, no se agendó, puesto que estaba contemplado con anterioridad que se celebraría una sesión de la comisión política. Esta instancia es integrada por personeros como el exsenador Guido Girardi, el exministro Jorge Insunza, el alcalde Maximiliano Ríos, el senador Ricardo Lagos Weber, el exdiputado Marco Antonio Núñez, la diputada Helia Molina y el presidente del directorio de TVN Francisco Vidal.

Esta mañana, en conversación con Radio Pauta, Vidal se refirió al problema que implica Piergentili para el PDD. “Es una situación complicada (...). En la reunión de hoy día de la comisión política del PPD ella va a explicar su situación. Mientras yo no conozca su explicación, no puedo emitir juicio (...). Me parece esencial escuchar a la persona que evidentemente está en una situación muy compleja”, aseguró el exvocero de gobierno.