    Quintana reconoce un “optimismo moderado” a favor de Jara para el balotaje y apuesta por electores de Parisi y Matthei

    El timonel del PPD afirmó que la abanderada del oficialismo y la DC “ha apelado mejor y más al mundo del voto" del líder del PDG.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Jaime Quintana, presidente del PPD. Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    En una entrevista radial la mañana de este viernes, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, se refirió a sus expectativas para el balotaje del domingo, en que el electorado definirá entre José Antonio Kast (republicanos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) al próximo Presidente de la República.

    En diálogo con radio Infinita, el dirigente oficialista apuntó al triunfalismo que hay en republicanos y los demás partidos de oposición que apoyan la campaña del exdiputado, y la sorpresa que se podría producir si los resultados no son los esperados.

    “Yo creo que en esto el electorado siempre puede dar alguna sorpresa, si bien hay cierto triunfalismo en algún comando por ahí, yo creo que toda elección de alguna manera expresa alguna novedad. Entonces, aquí esto se puede jugar en el último minuto, que los debates han tenido algún impacto y las cifras se pueden mover”, dijo.

    Además, destacó las capacidades de la abanderada del progresismo y la manera en que enfrentó la campaña presidencial.

    Jeannette Jara en cierre de campaña en Coquimbo.

    “Estoy con algún grado de optimismo. Yo creo que Jeannette Jara ha hecho una extraordinaria campaña, es una candidata que en poco tiempo, o sea, es lejos la candidata que menos tiempo estuvo en campaña, fue un año intenso, en que hubo una primaria, y se preparó claramente en un corto tiempo en todas las materias, creo que lo demostró en los debates, en todas las instancias, y nos parece que sería una gran representante de la centroizquierda”, remarcó.

    Si bien Quintana reconoció que “las cosas no están fáciles” para el oficialismo, afirmó que Jara tiene posibilidades de triunfar con el electorado de Franco Parisi (PDG), que terminó tercero en la primera vuelta, con un caudal de 19,7%.

    Santiago, 14 de Octubre de 2025. Encuentro Nacional de La Empresa en su version 2025 desde el centro de eventos Metropolitan Santiago Final de Debate Presidencial Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Ha apelado mejor y más al mundo del voto Parisi. O sea, sin ir más lejos, ayer en Temuco, mi región, el mensaje de Kast era un mensaje al mundo político. Le habló a los cores, a los parlamentarios, a las autoridades que estaban presentes, a la coalición que pretende formar, a los sectores de centro, algunos ya disueltos que está sumando. Pero eso en clave política. O sea, eso es la élite. Eso es lo más lejano a lo que el mundo Parisi expresó también en primera vuelta”, argumentó.

    Luego, tras reforzar que mantiene un “optimismo moderado”, el presidente del PPD también apeló cierto electorado de Evelyn Matthei (UDI), que llegó en quinto lugar en primera vuelta, con un 12,4%.

    “Yo baso mi moderado optimismo, primero, en las capacidades que tiene Jeannette Jara y que ha demostrado. Segundo, en un voto Parisi que nos puede sorprender. Y tercero, y capaz que segundo, en el tema del voto de Matthei. Todos hemos visto -esto lo hemos conversado en la semana última, particularmente con muchos colegas del oficialismo- y todos hemos encontrado muchos votos Matthei que están con Jara. Pero votos espontáneos, no votos de la dirigencia política", aseguró.

    Y luego agregó: “Ahí es donde uno puede decir el clivaje de esto puede ser muy distinto a la dimensión política”.

    PresidencialesJeannette JaraJosé Antonio KastFranco ParisiJaime QuintanaEvelyn Matthei

    Portada del dia

