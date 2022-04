Quinto Retiro: Siches respalda a Marcel y pide a su coalición no perder “el foco de que el horizonte está en las personas”

Tras presentar ante el Senado una estrategia de gobierno para abordar situación en Macrozona Sur, la ministra del Interior, Izkia Siches, abordó la discusión sobre un nuevo retiro de fondos previsionales. Un proyecto que no tiene apoyo por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric, pero que ha encendido las alarmas luego de que parlamentarios oficialistas se abrieran a analizar su aprobación.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Karol Cariola (PC), el martes acordó fusionar siete proyectos de ley sobre el quinto retiro de los fondos de pensiones, en donde se incorporan iniciativas de retiro del 10% como de hasta el 100% de las AFP y el de rentas vitalicias.

Un acuerdo que fue ratificado esta jornada en la Cámara Baja por 78 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones. Con esto, ahora la iniciativa deberá volver a la Comisión para continuar con su tramitación, a pesar de que el Ejecutivo ha expresado su oposición.

En medio de su discusión en el Congreso, este miércoles la jefa de gabinete manifestó desde Valparaíso su preocupación por “el impacto de la inflación en nuestras poblaciones más vulnerables” y aseguró que la negativa respecto a un nuevo retiro tanto del Presidente Boric como del ministro de Hacienda, Mario Marcel, tienen por objetivo “no seguir dañando la devaluación del dinero que tienen en el bolsillo las personas que menos tienen en nuestro país”.

En ese sentido, agregó que “espero que tanto la coalición de gobierno, como también todos los actores que participan en este debate, no dejemos de pensar en aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y que hoy están siendo realmente ahogados por los problemas de la inflación”.

“Lo más probable es que la población que más se va a ver afectada por la inflación no tenga acceso a esos recursos en la actualidad, así que me parece que todos como ciudadanía, tal como lo hemos hecho en la pandemia y en otros desafíos que nos han golpeado fuertemente, tenemos que estar pensando en la sociedad en su conjunto, no solamente en el beneficio personal”, sentenció.

En la misma ocasión, la secretaria de Estado también respaldó la posición del titular de Hacienda ante la discusión del proyecto. El también expresidente del Banco Central ha expresado en diferentes ocasiones que un nuevo retiro de fondos de pensiones podría tener un efecto en la inflación y agudizaría el mal desempeño de los multifondos que son administrados por las AFP.

Además, ha expresado que es una medida que genera un beneficio en el corto plazo para un grupo muy reducido de personas, pero que el resto vería los efectos negativos.

“He podido conversar a profundidad con nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y me parece que hay una mirada muy responsable de lo que ocurre en nuestro país“, expresó Siches al respecto, y recalcó que “confío plenamente en la expertiz técnica y también en la preocupación de fondo de la ciudadanía de nuestro ministro de Hacienda”.

Consultada específicamente por la decisión del Partido Comunista a evaluar una posible aprobación de un nuevo retiro en el Congreso, la ministra del Interior reiteró su mensaje.

“Espero que toda nuestra coalición de gobierno, tal como nos ha pedido el Presidente, no perdamos el foco de que el horizonte de nuestro gobierno está en las personas, pero sobre todo en las que menos tienen y que enfrentan la dificultad de vivir en nuestro país día a día”, insistió.

Una declaración que va en línea con lo señalado por Boric. Durante su visita a Argentina, el Mandatario abordó el debate sobre un nuevo retiro del 10% y la situación, específicamente, con el PC.

En aquella oportunidad, si bien expresó que “me parece bien que todo proyecto se reflexione y se medite”, apuntó a que “tengo plena confianza en que tanto el Partido Comunista, como todos los partidos que integran al gobierno, van a tener la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y, a la larga, para las personas que hoy lo solicitan”.

Esta misma jornada, además, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se reunió a almorzar con la bancada del PC, luego de que diputados se abrieran al quinto retiro.

Tras volver a la Comisión de Constitución, el lunes 11 de abril se realizarán dos sesiones extraordinarias para abordar el proyecto, mientras que al otro día, el martes 12, se concretaría su votación en general.