Política

“Quizás están hablando de la propia experiencia”: gobierno responde embestida de entorno de Kast sobre “parásitos” del Estado

Desde La Moneda señalan que "por respeto a otros funcionarios, hay que medir un poco más las palabras” y acusan que existe un "ánimo de enlodar para luego justificar privatizaciones o un achicamiento del Estado".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

El gobierno salió a responder a la nueva arremetida diseñada desde republicanos mediante la cual se apuntó en contra de quienes trabajan para el aparato estatal, a los que se acusó de parasitar de este y de repartirse “el botín”.

La embestida fue activada a través de una columna de opinión firmada Cristian Valenzuela, principal asesor del abanderado José Antonio Kast, titulada justamente “Parásitos”, en la que dispara en contra de la “casta política”.

“En Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín. Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija”, escribe el abogado y magíster en Ciencias Políticas.

Estas palabras de Valenzuela fueron respaldadas por el candidato republicano, quien sostuvo que “cada uno se siente afectado si es que se siente identificado con lo que dice. Aquí en el Partido Republicano también hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, y ninguno se siente afectado", añadió.

El exdiputado además remarcó que “si la hubiese escrito yo (la columna), podría haber sido más dura”.

Fue la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien en la habitual vocería de los lunes retrucó estos dichos de republicanos.

“Cuidado con comprarnos el cuento de que todos están ejerciendo un aprovechamiento de la función pública, cuando es a través de la función pública que se llega a lugares donde otros no llegan, y creo que en eso hay que ser un poco más responsable. Al menos en cuanto al titular de aquello, creo que quizás están hablando de la propia experiencia, pero por respeto a otros funcionarios y funcionarias creo que hay que medir un poco más las palabras”, replicó.

Unas palabras que recuerdan la arremetida de la propia Vallejo contra Kast en agosto pasado, cuando apuntó a la faceta de diputado del líder republicano. “No sorprende que desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”.

Las declaraciones de la vocera en ese momento fueron una réplica a los dichos de Kast en el marco del seminario internacional Moneda Patria Invesment: “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

En su respuesta de esta jornada, la portavoz de Ejecutivo destacó que “el Estado es el que llega a las zonas más extremas para poder hacer que un niño de un sector rural tenga una escuela pública, que el Estado a través de un consultorio pueda tener una atención primaria en salud para aquellas personas que no tienen poder adquisitivo para ir a una clínica privada. El Estado, independientemente de las dificultades que tenga, se requiere para llegar con derechos y protección social a muchos compatriotas”.

En esa misma línea, acusó un “ánimo muchas veces de algunos de enlodar para luego justificar privatizaciones o un achicamiento del Estado; la verdad es que a veces suena un poco irresponsable”.

