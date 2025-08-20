Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la decisión del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-EXDemócrata) quien tras ser excluido del pacto “Chile Grande y Unido” (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) optó por unirse a la lista liderada por el partido oficialista Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Calisto fue desaforado por la Corte de Apelaciones en el marco de una investigación por fraude al fisco. Precisamente por esta situación habría sido excluido de la lista liderada por Chile Vamos, incluso, acusó directamente a la UDI de vetarlo.

En diálogo con Radio Duna, el timonel de la UDI señaló que “ Miguel Ángel Calisto finalmente no va a la lista de Chile Vamos por su situación judicial, que para ser responsable, él puede perfectamente el día de mañana salir libre de cualquier tipo de acusación, y puede demostrar su inocencia, yo no prejuzgo", sostuvo.

No obstante, remarcó que les "parecía prudente que en una situación de desafuero no fuera candidato, y desde ese minuto él queda libre, si él quería ir como independiente podría hacerlo, si él quería ir a otra lista puede hacerlo, ese es un asunto, y es una respuesta que tiene que dar él", indicó.

“Nosotros en Aysén nos hemos omitido para apoyar a la lista del Partido Republicano Nacional Libertario y Social Cristiano, y ellos se han omitido en Arica para apoyar a la nuestra, y de ese modo, asegurar un senador en Arica que va a ser de nuestra lista, y ojalá asegurar un senador que va a ser de la lista de ellos. Esa es la lógica de esa omisión”, aseveró.

En definitiva, Calisto competirá por un escaño en el Senado en la lista del FRVS, donde también participarán candidatos independientes rechazados de otras listas, como René Alinco, quien estaba en conversaciones con el PPD, pero no prosperaron, y el diputado Jaime Naranjo (Ind-EXPS), quien se mantenía en conversaciones con la DC -partido también integrante de la lista del gobierno-, pero que fue vetado por los socialistas.