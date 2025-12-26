SUSCRÍBETE POR $1100
    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    El diputado coincidió en parte con las palabras de su par Raúl Soto, quien aseguró que tras el 11 de marzo se terminará la actual coalición de gobierno. Con miras a ser oposición, Leiva planteó que "hay que definir con calma" cómo se alinearán sus fuerzas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Cada vez queda menos para que termine el gobierno de Gabriel Boric y con ello el actual oficialismo pase a ser oposición. En consecuencia, los partidos han comenzado a hacer sus análisis de cara al rol que les espera desde el 11 de marzo, cuando se dé vuelta el tablero tras el cambio de mando, que dará inicio a la administración de José Antonio Kast.

    Tras la derrota de Jeannette Jara en la elección presidencial, las diferencias entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio con el Partido Comunista han estado más marcadas. De hecho, en entrevista con La Tercera, el diputado Raúl Soto (PPD) aseguró que en los próximos meses vendrá una “reconfiguración del escenario político de la oposición“.

    “Las coaliciones son para gobernar, no necesariamente para ser oposición. El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición de gobierno, que fue creada para gobernar. Eso no significa que vamos a dejar de coordinarnos, conversar, y tratar de articular una oposición que sea lo más razonable posible”, sostuvo.

    Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Raúl Leiva coincidió con esta idea. En diálogo con Radio Duna, expresó que “algo de cierto tiene lo que plantea (Soto)”.

    “Uno de los factores que aglutina el desarrollo del gobierno, particularmente en la Cámara de Diputados, justamente es el mandato presidencial que expira el 11 de marzo, y en función de eso habrá que ver cómo se alinean nuestras fuerzas”, indicó.

    En ese sentido, el parlamentario planteó que los partidos oficialistas tendrán que definir “cómo se va a conformar” un pacto administrativo el Congreso Nacional.

    Respecto al PS, el diputado señaló que se “ha tratado de definir que esta articulación sea lo más amplia posible, que sea una coalición, ojalá que vaya desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, replicando un poco lo que fue la elección presidencial”.

    No obstante, aseguró que “eso es un tema que hay que definir con calma, con tranquilidad. Esperamos eso sí, que el Socialismo Democrático, particularmente el Partido Socialista juegue un rol articulador“, sostuvo.

    Con ello, planteó que aún sería muy prematuro hacer esos análisis. “Hay que ver cómo sean las negociaciones, tanto en el Senado y particularmente en la Cámara, que tiene un mayor grado de representatividad, y si somos capaces de lograr una unidad para definir el futuro de la corporación, yo creo que sería muy bueno, sería un buen indicio”, aseveró.

