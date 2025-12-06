VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Raúl Leiva, vocero de Jara: “Ojalá ganemos. Y si no se da, que sea por un margen lo más estrecho posible”

    El diputado socialista no comparte que la estrategia de criticar a la administración del Presidente Boric fortalezca a la candidata de la izquierda. "Quienes apoyamos a Jara también apoyamos a este gobierno, eso es un vínculo indisoluble", plantea.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Tras semanas complejas, el comando de Jeannette Jara (Partido Comunista) tuvo un momento de alivio.

    Para el diputado Raúl Leiva (Partido Socialista), el debate presidencial organizado por Archi, que enfrentó a la abanderada de la izquierda con José Antonio Kast (Partido Republicano), marcó un punto de inflexión en la contienda electoral que tendrá su desenlace el 14 de diciembre.

    El encargado de seguridad del comando considera que el foro logró que indecisos y votantes de Franco Parisi miren “con otros ojos cuál puede ser el liderazgo que más aporta”. No solo eso, sino que sugiere que incluso parte del electorado de Johannes Kaiser puede acercarse a la exministra del Presidente Gabriel Boric en la antesala del balotaje.

    El balance del debate que hizo el comando es positivo. ¿Basta para cambiar un escenario que se sabía adverso?

    Se parte de esa realidad: es un desafío complejo, hay que ser capaces de aunar esfuerzos para revertir la diferencia que existe. Pero más del 50% de las personas no votaron ni por Jeannette ni por el candidato del Partido Republicano. Entonces, hay un umbral que discutir. Por eso es fundamental el balotaje, y en el discutir, contrastar opiniones.

    ¿Basta para dar vuelta el escenario?

    En las encuestas Kast tenía una ventaja. Ahora tenemos que ver qué porcentaje de indecisos, cuántos votantes de Parisi y Matthei, y también de Kaiser, entienden que hay una alternativa que ofrece un liderazgo distinto.

    El senador Quintana dijo que Jara enfrenta un problema de aritmética, porque Kast puede crecer de las otras candidaturas de derecha. ¿No coincide?

    Una campaña no solo son números, sino que son propuestas y liderazgos. Yo entiendo que todavía hay un espacio. Con esfuerzo, podemos tener un resultado favorable.

    Aunque en el comando se reconoce el buen desempeño de Jara en el debate, en el Socialismo Democrático han criticado el tono confrontacional de la candidata. ¿Fue muy agresiva?

    En caso alguno fue agresiva. Sí confrontacional, que es la idea de un debate. Cuando uno de los candidatos no debate y no toma posición por no asumir ningún costo, creo que es importante que se le haga ver.

    Cuando Kast replicaba, la candidata Jara deslizaba que él es agresivo con las mujeres. ¿No le parece exagerado el argumento?

    No, porque en este caso se reitera siempre la descalificación. Siempre se puede replicar, pero nunca con mansplaining, como se hace, con indiferencia, con soberbia.

    Esta semana a los presidentes de partidos se les entregó una minuta que señalaba que tras el debate había que instalar que los votantes de Kast están indecisos y que los de Parisi están con Jara. ¿No es deshonesto?

    No. Es una posición política dar cuenta de lo que efectivamente sucedió en el debate.

    Pero la minuta se entregó antes del debate...

    Una estrategia de esa naturaleza tiene por objeto legítimo el poder obtener un caudal electoral proveniente de los electores de Parisi y Matthei.

    La alianza entre socialistas y comunistas ha tomado fuerza en el comando, el FA lo resiente. ¿Por qué se dio así?

    Yo creo que no es así, se está trabajando de manera muy horizontal y transversal.

    ¿No cree que hay una sinergia entre el PC y el PS que da cuenta de una alianza que se explora? Paulina Vodanovic es partidaria de reforzar esa alianza.

    Dentro del socialismo existen muchas opiniones. Yo particularmente creo que esta alianza tiene que ser lo más amplia posible.

    ¿Incluso si les toca ser oposición?

    Sí, es importante. Los partidos políticos debemos ser capaces de poner nuestros legítimos intereses particulares en función de un proyecto político y social mucho más grande.

    La semana pasada se instaló un ánimo derrotista en el oficialismo, lo transparentaron algunos voceros de Jara, como Francisco Vidal. ¿Cuánto impacta a la campaña?

    El resultado del debate Archi fue muy bueno, yo creo que la ciudadanía lo recibió muy bien. Hoy la gente, estos indecisos, estos votantes de Parisi, miran con otros ojos cuál puede ser el liderazgo que más aporta.

    ¿Qué tan catastrófico sería para el sector perder por una diferencia amplia?

    En una campaña lo que uno quiere es ganar. Ojalá ganemos. Y si no se da, que sea por un margen lo más estrecho posible.

    ¿Qué significaría para el sector que fuera por un margen amplio? Como lo que fue el Rechazo y el Apruebo.

    Eso es un margen muy amplio. Nosotros entendemos que debería ser un margen mucho menor en uno y otro caso. Porque si ganamos, como esperamos y confiamos, va a ser por un margen pequeño. Y si perdemos, entendemos que también va a ser por el mismo margen.

    Pero replicar las cifras del plebiscito sería una derrota para el sector, ¿no?

    Absolutamente.

    Esta semana reapareció el Presidente Boric tras días de repliegue. Hizo que Kast le contestara. ¿Es imprudente su comportamiento?

    El Presidente Boric tiene que gobernar hasta el 11 de marzo. Por consiguiente, por todo aquello que afecte las políticas sociales impulsadas por el gobierno, o que vaya en detrimento del avance en derechos, el gobierno no solo tiene la necesidad, sino que tiene la obligación de replicar.

    ¿Habría esperado que el gobierno termine en un mejor pie para favorecer a Jara? Daniel Núñez dijo que es una administración de “resultados muy modestos”.

    El gobierno lo que ha desarrollado, a partir de Carolina Tohá en materia de seguridad, es seriedad y responsabilidad. Claramente quedan temas pendientes, pero ha tenido avances muy importantes.

    Quintana decía que la derecha ni siquiera tiene que recurrir a la militancia comunista de la candidata, porque ser continuidad de este gobierno pesa más. ¿No lo ve así?

    Es que quienes apoyamos a Jara también apoyamos a este gobierno, y eso es un vínculo indisoluble. Sin embargo, la propia candidata ha planteado que las cosas que se han hecho bien hay que mantenerlas, y aquellos errores que se han cometido mirarlos, no sé si con distancia, pero con una capacidad de mejorarlos y rectificarlos.

    ¿Se equivocan quienes ven en criticar al gobierno una estrategia de fortalecer a Jara?

    No comparto esa opinión. Es importante poder reivindicar los logros que ha tenido el gobierno y enmendar aquellas cosas que no se han hecho bien.

    Más sobre:Elecciones 2025LT SábadoJeannette JaraRaúl LeivaPartido SocialistaPSPartido ComunistaPC

    Portada del dia

