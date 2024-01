Reforma de pensiones: tensos cruces entre diputados marcan nueva sesión de votación en comisión de Hacienda de la Cámara

Este lunes, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa la votación de la reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo, el cual se espera se vote entre este martes o miércoles en la sala de la Corporación.

La sesión, en la que están presentes los ministros Mario Marcel de Hacienda y Jeannette Jara del Trabajo, se inició pasadas las 11.00 horas y durante la primera parte estuvo marcada por tensos cruces entre algunos de los parlamentarios que integran la instancia.

Los ánimos se encendieron luego de que el diputado republicano Agustín Romero planteó una pregunta respecto a si los beneficiarios de las pensiones de gracia -en el marco del estallido social- entregadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, además de ese beneficio, también podrán recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Quienes han sido beneficiarios de pensiones de gracia por parte de este gobierno –la pregunta del millón- ¿esa pensión se les va a considerar para el seguro social y todo ese tipo de beneficios, o estas personas, además de recibir plata del seguro social –que por ser delincuentes probablemente no tienen cotizaciones- van a recibir ese seguro y además esa pensión de gracia?”, consultó el legislador.

Las palabras del congresista de la bancada de la colectividad fundada por José Antonio Kast tuvo una réplica inmediata por parte del diputado socialista Jaime Naranjo: “Veo que se está retirando (en referencia a Romero). Me imagino que él no se habrá referido como delincuentes a personas que hoy día tienen pensiones de reparación por la violación a los graves delitos de violación a los derechos humanos que ocurrieron en el país, porque si no, me parece extraordinariamente grave, personas que sufrieron tanto, los trate de delincuentes”.

“A lo mejor él tiene una confusión, la gente que recibe pensiones de gracia no va a recibir la PGU, y esos errores que se cometieron entregándoles pensiones de gracia a personas que no correspondían pueden tener la tranquilidad de que esas personas no van a recibir la PGU. Los que sí van a recibir la PGU van a ser las personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y me parece de justicia que así ocurra”, agregó el parlamentario del PS.

Más adelante, el ministro Marcel le respondió la pregunta a legislador republicano: “Las personas que reciben pensiones de gracia no están incluidas en la lista de beneficios reparatorios, que se excluyen para el cálculo de elegibilidad para la PGU. Así que siendo bien concreto, la respuesta es no. No está considerado en la indicación del Ejecutivo y quisiera recordar que las pensiones de gracia a las que él se refiere (el diputado Romero) fueron entregadas por el gobierno anterior (de Sebastián Piñera) como por el gobierno actual, y se insertan dentro de un programa más amplio de pensiones de gracia que se les entrega a otras personas por distintas razones”.

Quien también quiso entrar en la discusión fue el diputado democratacristiano Eric Aedo, quien señaló: “Yo escuchaba al diputado Romero, en este afán incisivo que tiene, porque él tiene un intelecto incisivo, pero claro, hay otros criminales, violadores de derechos humanos, que siguen recibiendo las pensiones del Ejército. Pero para un intelecto incisivo como el del diputado Romero eso no es tema”.

Aedo además planteó que “hemos sido notificados por el presidente de la CPC (Ricardo Mewes) que fijar la PGU en $250.000 es populista, por tanto, el sector de la derecha ya recibió la instrucción, como ya lo recibió de las AFP, como lo acaba de recibir de la CPC, que no hay PGU. Ya están notificados por Mewes, están instruidos. Para que comencemos a sincerar de qué estamos hablando aquí”.

Quien le respondió al parlamentario DC fue el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien afirmó que si los quieren llevar a “pelear al barro”, ellos no van a entrar. “Nosotros estamos aquí, no hemos votado todavía, van a haber resultados de las votaciones en cada uno de nosotros. Yo le pido humildemente Eric que bajemos el tono y que podamos conversar tranquilamente en esta sesión”.

A los cruces se sumó además el diputado radical, Alexis Sepúlveda: “Uno de los argumentos que se esbozaron lo encuentro de poca monta para el trabajo que está haciendo esta comisión y para las características de quienes la integran (...) Yo creo que pueden haber mejores argumentos de los que aquí se entregaron. Yo creo que el diputado Romero, a quien conozco y respeto, puede tener mejores argumentos para discutir de este proyecto”, recalcó.