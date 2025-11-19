Republicanos anuncia los enlaces de Chile Vamos que trabajarán en el comando de Kast

A dos días del paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial, republicanos y Chile Vamos ya establecieron un punto de partida para abordar las primeras coordinaciones de cara al balotaje.

Ayer, en un encuentro que fue manejado con cautela, los timoneles de la derecha tuvieron esa conversación.

Para seguir en esa dirección, este miércoles, el abanderado republicano sostuvo una cita con gobernadores de Chile Vamos.

En concreto, se reunió con el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman (independiente que compitió por el cargo con cupo UDI) y el gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca (UDI).

Tras la reunión, los jefes regionales valoraron el encuentro e hicieron entrega de una carta dirigida a Kast.

Los enlaces de Chile Vamos

Con todo, el presidente de republicanos y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, anunció los enlaces de Chile Vamos que trabajarán en el comando de Kast.

En representación de RN estará Luis Pardo , quien consiguió un escaño en la Cámara de Diputados este domingo.