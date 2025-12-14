VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Republicanos celebra triunfo de Kast, valora llamado de Jara y envía mensaje a la izquierda: “Es fundamental que hayan aprendido la lección”

    Sobre el futuro equipo del presidente electo, Squella sostuvo: “Nosotros lo hemos dicho incluso antes de conocer esta victoria, a este gobierno de emergencia están convocados todos quienes hoy día se encuentran en la oposición.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A las 19.30 horas el comando de José Antonio Kast (republicano) salió a dar la primera declaración pública tras los resultados electorales de esta jornada.

    Fue el timonel de esa colectividad, Arturo Squella, quien lideró la vocería. Atrás de él se encontraba la secretaria general del partido, Ruth Hurtado; el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau; y los diputados Luis Fernando Sánchez, Benjamín Moreno, Catalina del Real y Sofía Cid.

    Además de celebrar los resultados, el también senador electo por la Región de Valparaíso abordó algunos de los pasos que siguen.

    “Hace pocos minutos recibimos el llamado de la candidata Jeannette Jara, felicitando a José Antonio Kast por la victoria obtenida este día. Estamos muy contentos, pero al mismo tiempo sentimos esta tremenda responsabilidad que los chilenos nos han entregado y en esta magnitud”, comenzó señalando.

    “Nos hace tener muy a la vista cada uno de los compromisos y palabras que hemos tenido junto a los chilenos de Arica Punta Arena y estamos también muy expectantes del gran respaldo que cada uno de los dirigentes de distintos partidos políticos han entregado en estos últimos tiempos, sumándose a un gobierno de emergencia que va a partir, ahora ya es una realidad, el 11 de marzo del próximo año”, agregó.

    Sobre el futuro equipo del presidente electo, Squella sostuvo: “Nosotros lo hemos dicho incluso antes de conocer esta victoria, a este gobierno de emergencia están convocados todos quienes hoy día se encuentran en la oposición, todos quienes quieren trabajar por Chile, todos quienes comparten que las prioridades son precisamente el crecimiento económico, la reactivación económica con terapia de shock para que rápidamente se puedan generar los miles de empleos que se necesitan y por supuesto enfrentar la delincuencia dándole un tratamiento a la criminalidad totalmente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. No hay absolutamente nadie excluido”.

    Consultado sobre si ésta significa una gran derrota para la izquierda, el timonel republicano dijo: "Sin duda en la izquierda que asumió desde hace cuatro años los destinos de este país y enfrentaron cada una de las tareas, responsabilidades y dolores que tienen los chilenos con un foco puesto en la ideología, me da la impresión que podrán estar sacando conclusiones de que ese no es el camino para hacerse cargo de las responsabilidades que tiene un primer Mandatario, de lo que esperan los chilenos y esa lección es muy importante que la tengan presente para decidir cuál va a ser el rol que van a asumir desde el 11 de marzo del año 2026″.

    Es fundamental que hayan aprendido la lección de que para sacar adelante las grandes tareas y responsabilidades particularmente en estas prioridades que muchos de ellos también comparten necesitamos contar con una definición de la izquierda particularmente más dura de que va a ser un trabajo leal en el contexto de la democracia, respetando el Estado de derecho siempre en el debate legislativo y no en las calles como lamentablemente lo hicieron en algunos gobiernos atrás”, sostuvo.

    Con todo, al cierre de su alocución se refirió a la pronta visita que Kast hará a La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

    Más sobre:José Antonio KastEleccionesPresidencialesRepublicanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    Parisi sobre el rol del PDG en el gobierno de Kast: “En la rebaja de beneficios sociales sí que vamos a ser completa oposición”

    El llamado de Bachelet a Kast tras su triunfo: hablaron sobre los desafíos de Chile

    Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

    Jara ofrece apoyo a Kast en “lo que sea bueno para Chile” y sostiene que integrará una oposición “firme” ante retrocesos

    Lo más leído

    1.
    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    2.
    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    La celebración que prepara el equipo de Kast en su comando

    3.
    Fidel Espinoza (PS) tras arrolladora victoria de Kast: “Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”

    Fidel Espinoza (PS) tras arrolladora victoria de Kast: “Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”

    4.
    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    5.
    ¿Kast entra al podio? Cuál fue el triunfo más contundente en segunda vuelta

    ¿Kast entra al podio? Cuál fue el triunfo más contundente en segunda vuelta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El largo camino de José Antonio Kast para llegar a La Moneda
    Chile

    El largo camino de José Antonio Kast para llegar a La Moneda

    José Antonio Kast supera a Gabriel Boric y se convierte en el Presidente electo con más votos en la historia de Chile

    Parisi sobre el rol del PDG en el gobierno de Kast: “En la rebaja de beneficios sociales sí que vamos a ser completa oposición”

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal
    Negocios

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    Gremios empresariales valoran triunfo de Kast y ponen el foco en seguridad, crecimiento y estabilidad

    José Luis Daza celebra triunfo de Kast y destaca histórica votación

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Tendencias

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is Jose Antonio Kast, the new President of Chile?

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    El Deportivo

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta
    Mundo

    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas