Republicanos celebra triunfo de Kast, valora llamado de Jara y envía mensaje a la izquierda: “Es fundamental que hayan aprendido la lección”

A las 19.30 horas el comando de José Antonio Kast (republicano) salió a dar la primera declaración pública tras los resultados electorales de esta jornada.

Fue el timonel de esa colectividad, Arturo Squella, quien lideró la vocería. Atrás de él se encontraba la secretaria general del partido, Ruth Hurtado; el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau; y los diputados Luis Fernando Sánchez, Benjamín Moreno, Catalina del Real y Sofía Cid.

Además de celebrar los resultados, el también senador electo por la Región de Valparaíso abordó algunos de los pasos que siguen.

“Hace pocos minutos recibimos el llamado de la candidata Jeannette Jara, felicitando a José Antonio Kast por la victoria obtenida este día. Estamos muy contentos, pero al mismo tiempo sentimos esta tremenda responsabilidad que los chilenos nos han entregado y en esta magnitud”, comenzó señalando.

“Nos hace tener muy a la vista cada uno de los compromisos y palabras que hemos tenido junto a los chilenos de Arica Punta Arena y estamos también muy expectantes del gran respaldo que cada uno de los dirigentes de distintos partidos políticos han entregado en estos últimos tiempos, sumándose a un gobierno de emergencia que va a partir, ahora ya es una realidad, el 11 de marzo del próximo año”, agregó.

Sobre el futuro equipo del presidente electo, Squella sostuvo: “Nosotros lo hemos dicho incluso antes de conocer esta victoria, a este gobierno de emergencia están convocados todos quienes hoy día se encuentran en la oposición, todos quienes quieren trabajar por Chile, todos quienes comparten que las prioridades son precisamente el crecimiento económico, la reactivación económica con terapia de shock para que rápidamente se puedan generar los miles de empleos que se necesitan y por supuesto enfrentar la delincuencia dándole un tratamiento a la criminalidad totalmente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. No hay absolutamente nadie excluido”.

Consultado sobre si ésta significa una gran derrota para la izquierda, el timonel republicano dijo: "Sin duda en la izquierda que asumió desde hace cuatro años los destinos de este país y enfrentaron cada una de las tareas, responsabilidades y dolores que tienen los chilenos con un foco puesto en la ideología, me da la impresión que podrán estar sacando conclusiones de que ese no es el camino para hacerse cargo de las responsabilidades que tiene un primer Mandatario, de lo que esperan los chilenos y esa lección es muy importante que la tengan presente para decidir cuál va a ser el rol que van a asumir desde el 11 de marzo del año 2026″.

“ Es fundamental que hayan aprendido la lección de que para sacar adelante las grandes tareas y responsabilidades particularmente en estas prioridades que muchos de ellos también comparten necesitamos contar con una definición de la izquierda particularmente más dura de que va a ser un trabajo leal en el contexto de la democracia, respetando el Estado de derecho siempre en el debate legislativo y no en las calles como lamentablemente lo hicieron en algunos gobiernos atrás”, sostuvo.

Con todo, al cierre de su alocución se refirió a la pronta visita que Kast hará a La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.