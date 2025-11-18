Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó esta jornada el paso a segunda vuelta del candidato presidencial de su partido, José Antonio Kast, así como también el crecimiento en los escaños que obtuvieron en el Congreso.

En conversación con Radio Agricultura, Hurtado celebró el crecimiento del partido en las parlamentarias, en donde destacó que pasaron de tener 13 a 31 diputados, y de no tener senadores en la Cámara Alta, a tener 5.

“Hemos estado trabajándo hace mucho tiempo y y es un poco la la meta que nos habíamos trazado en cuanto a los diputados y a los senadores. Estamos muy contentos del resultado obtenido por el partido”, afirmó.

Junto con esto, Hurtado también destacó el buen resultado obtenido por Kast en esta primera vuelta, lo cual indica, refleja un trabajo constante en terreno y una conexión con la ciudadanía, más allá de los que indicaban las encuestas.

“Nosotros siempre lo señalamos -incluso días previos a la a la elección- que el ambiente en la calle era muy distinto a lo que señalaban las encuestas. Nosotros estábamos convencidos que José Antonio marcaba mucho más”, destacó. “Uno obviamente siempre toma los resultados de los distintos análisis políticos, de las encuestadoras, de los mismos analistas políticos, con mucha humildad, y con bastante cuidado, cautela, por no parecer triunfalista, pero en la calle veíamos algo completamente distinto”.

“Eso la verdad es que nos tiene muy muy contentos porque es el resultado también de años estando en terreno”, añadió.

Consultada por otra parte sobre cuál será el foco de la campaña para esta segunda vuelta, y cómo lograrán captar al votante de Franco Parisi, Hurtado apuntó a que se enfocarán en una campaña “en la calle”, dialogando con la gente, además de usar activamente las redes sociales.

“ Tenemos una fuerte presencia en redes sociales, siempre nos hemos caracterizado por tener buena comunicación tecnológica, y vamos a salir también a la calle , redes sociales, los votantes no son de nadie, no son de uno o de otro candidato, no son transables, no son cosas, son personas a las cuales tenemos que sensibilizar y convencer de que nuestro proyecto trae seguridad, pero que también trae libertad, crecimiento económico, y que se va a preocupar de la clase media”, expresó.

Sobre cómo se organizarán para esto, indicó que el comando está iniciando reuniones programáticas y de coordinación para fortalecer la campaña rumbo a la segunda vuelta.

“Esta semana va a ser de definiciones, de muchas reuniones, de coordinación, para poder lograr el objetivo de ganar esta segunda vuelta”, apuntó.