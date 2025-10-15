Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

La jornada de este miércoles varias voces del mundo político, entre ellos los candidatos a la Presidencia, salieron a cuestionar al ministro de Energía, Diego Pardow (FA), debido al Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En dicho análisis se detectaron cobros excesivos en las cuentas de luz entre 2024 y 2025.

El Parlamento no se quedó solo en las críticas. La bancada de la UDI anunció una acusación constitucional en contra del titular de Energía.

El libelo está siendo visto con buenos ojos por las demás bancadas opositoras. Así lo han transmitido republicanos y desde el Partido Social Cristiano (PSC).

“Aquí hay antecedentes graves, y por cierto que esta bancada se va a sumar a la acusación constitucional que ha presentado la UDI en la mañana ”, aseguró el jefe de bancada, Juan Irarrázaval.

“Nosotros, no solo eso, sino que nos ponemos a disposición de ellos para lo que requieran. Ponemos nuestros equipos técnicos, nuestros abogados, también para el desarrollo de esa acusación”, agregó.

Eso sí, los republicanos no apuntan solo contra Pardow, también tienen los ojos puestos en el exsubsecretario de Energía Julio Maturana.

“A raíz de lo sucedido con los errores de cálculo en las indexaciones de precios de las cuentas de la luz, la Comisión de Minería y Energía hemos pedido que se cite al ministro Diego Pardow, al comisionado Nacional de Energía, al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, al señor Mansilla, al señor subsecretario Luis Felipe Ramos y también al exsubsecretario Julio Maturana, que fue subsecretario entre el 2022 y el 2023″, sostuvo el integrante de la Comisión de Energía, Benjamín Moreno.

Dicho eso, aseguró: “El señor Julio Maturana no solamente es parte del comando de la candidata Jeannette Jara, también es jefe de división de energías sostenibles del Ministerio de Energía, ganando entre 6 y 9 millones de pesos, a la vez que también recibe otro sueldo del Estado por la presidencia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear”.

“El señor Julio Maturana, integrante del comando de Jeannette Jara, tiene que decidir si es que va a hacer campaña con recursos públicos, al igual que Laura Albornoz, al igual que Francisco Vidal, donde esto ya se está empezando a convertir en un modus operandi de la campaña de Jeannette Jara, o si va a dedicarse a ser jefe de división y presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear”, emplazó el legislador.

PSC se abre a apoyar el libelo

Fue la presidenta del PSC, Sara Concha, quien afirmó que su colectividad está disponible para evaluar el apoyo a la AC contra el ministro frenteamplista.

“Esto tiene que tener..., obviamente, encontrar lo responsable, no solamente político, sino que también de la mala administración y de los constantes errores que este gobierno no ha asumido,” declaró Concha.