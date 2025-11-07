Republicanos responde a cuestionamientos por podio antibalas usado por Kast en acto de cierre de campaña

La noche de este jueves, en un podio antibalas, José Antonio Kast dio su discurso en el inicio de los actos de cierre de su campaña, desde Viña del Mar.

Su puesta en escena llamó por completo la atención y ha sido bien comentada por figuras políticas.

De hecho, en conversación con La Tercera, la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, la cuestionó.

“Siempre estoy con la gente y no le temo”, lanzó la exministra del Trabajo.

Asimismo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el programa Desde la Redacción de este medio, sostuvo que “las autoridades nunca hemos utilizado ningún tipo de recurso de ese tipo. Ya ni los ministros de Estado y tampoco el Presidente de la República”.

Y agregó: “Ese tipo de protección, yo creo que el candidato es el que tiene que explicar por qué él considera que es necesario ese tipo de protección. Pero lo que le puedo decir es que las autoridades de nuestra República nunca para un discurso, para un acto público, han usado ese tipo de protección en nuestro país. ¿Pero le sorprendió cuando lo vio? ¿Qué dijo? Me sorprendió porque, como le digo, ni el Presidente de la República usa ese tipo de protección”.

Republicanos defiende podio antibalas de Kast

Ante los cuestionamientos, el timonel de republicanos, Arturo Squella, salió a defender la situación.

“Cuestionar las medidas de seguridad que se adoptan respecto de una persona que ha declarado que va a perseguir y erradicar el crimen organizado en Chile evidentemente habla de personas que no saben a quién tenemos al frente ”, sostuvo en un video.

“Tenemos que exacerbar y tomar todas las medidas que sean necesarias, evidentemente siguiendo paso a paso las instrucciones del equipo de seguridad, apuntando a resguardar la integridad de la persona que eventualmente puede ser el próximo presidente de Chile”, añadió el también candidato a senador.