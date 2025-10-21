Republicanos responde a nueva arremetida de Boric contra Kast y acusa falta de prescindencia

A menos de un mes de la primera vuelta, el Presidente Gabriel Boric volvió a hablar en clave electoral y apuntó indirectamente al candidato republicano José Antonio Kast.

Ayer, en el marco de la promulgación de la ley que reconoce la función de los Recolectores de Residuos Domiciliarios, en La Moneda, el Mandatario señaló: “Hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”.

Esta es la tercera vez que el Mandatario interviene en la contienda electoral y confronta al candidato del Partido Republicano, quien hoy aparece liderando las encuentras.

Ante el nuevo dardo del Presidente, republicanos no guardó silencio y salió a emplazarlo a que cumpla con la prescindencia.

"Definitivamente el Presidente Boric no entiende o no quiere entender que a todos los funcionarios públicos, partiendo por el Presidente de la República, se le aplican las normas de prescindencia en época de elecciones", reprochó el líder de republicanos, Arturo Squella.