Restricción de voto extranjero, Brics y aborto: candidatos oficialistas marcan diferencias en debate ad portas de primarias

A partir de las 08.00 de la mañana de este lunes, los cuatro candidatos presidenciales del oficialismo, Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS), se enfrentaron en un nuevo debate previo a las primarias del 29 de junio.

En conversación con Radio ADN, los aspirantes a La Moneda discutieron sobre diferentes tópicos. Entre ellos, aborto legal, considerando que el gobierno ingresará un proyecto esta semana, seguridad, migración, relaciones internacionales y economía.

Dentro del diálogo, los candidatos tuvieron algunos roces, interpelaciones y comentarios cruzados.

Migraciones y el tenso cruce entre Tohá y Mulet

Otro de los tópicos que se discutió en la conversación fue el de las migraciones. La primera en referirse al tema fue la exministra del Trabajo, quien a modo de solución propuso “hacer un proceso de regularización acotado a quienes efectivamente están aportando y trabajando en nuestro país, y complementarlo con un proceso de relocalización laboral”.

Por su parte, Winter planteó realizar “una inversión importante en tecnología para el control fronterizo”. Además de una regularización, con un “trato como corresponde, porque vamos a expulsar al que por ley debe ser expulsado, pero siempre mirando los derechos humanos”.

No solo eso, el candidato acusó al “gran empresariado” de promover la migración irregular para tener mano de obra más barata.

Luego, fue el turno del diputado Mulet, quien aseguró que “cuando uno tiene una casa que se lleva de visitas, se liquida la vida de los dueños de casa y de los que llegal (...) porque aquí hay una situación de colapso de servicios de salud, de educación y vivienda”.

“ Esto hay que tratarlo con más firmeza. No se ha tratado con la firmeza que se requiere la verdad, y hay responsabilidades (...) yo repatriaría a los que entran por paso irregular y tensionaría un poco más las relaciones con Bolivia para que deje de ser pasadizo de miles de migrantes”, agregó.

Después, tras ser consultada sobre si hablar de cerrar fronteras es populista, Carolina Tohá respondió que es “desconocimiento, porque no hay una llave para cerrar las fronteras”.

Tomando el punto que señaló la candidata del SD, Mulet dijo: “Yo no acepto que me digan desconocimiento”. Luego, interpeló a Tohá: “Yo creo que si hubiera sido tan fácil ¿Por qué no tomaste la medida antes?“.

“Porque no es tan fácil y tomé las medidas antes (...) lo encuentro impresionante. Yo no estoy hablando de que hay que hacer, estoy hablando de cosas que hicimos. En términos prácticos Chile no tenía ninguna tecnología para controlar la frontera. El tema no es lo que no hicimos, es lo que hay que hacer más y desde el primer día de gobierno”, contestó Tohá.

Fuera de ese tema, Tohá también abordó el tema extranjero en comicios nacionales. Al respecto, la exministra propuso restringir el voto de extranjeros, argumentando que se trata de un tema de “soberanía, no de cálculo electoral”.

Relaciones internacionales

En este punto, Winter apuntó al estado de las relaciones con Venezuela, las que calificó en un “punto muerto”, y sostuvo que está dispuesto a reestablecerlas: “Cuando yo sea presidente, y espero que así sea, voy a poner el foco en el supremo interés de la nación chilena. Establecer relaciones con Venezuela es algo que se ha intentado, se ha fracasado. Hoy día estamos en un punto muerto porque se fracasó y porque no son confiables las relaciones que se estaban teniendo. Sin embargo, en la medida en que algún acuerdo con Venezuela pueda ser confiable y pueda ser bueno para el pueblo de Chile, evidentemente que lo exploraremos”.

Asimismo, descartó que le complique que parte del Partido Comunista -eventualmente parte del bloque con el que gobernaría- se resista a calificar a Venezuela como una dictadura: “Más que me complica eso, creo que nos diferencia. Y lo digo con todo el respeto que me merece. Yo pienso que Venezuela es una dictadura. Yo creo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Y que eso no son posiciones abstractas, sino que es un conteo de votos. Yo creo que Nicolás Maduro sacó menos votos que su contrincante, Edmundo González, y creo que eso hay que decirlo con claridad.

Jara también respondió por Venezuela: “Yo quiero ser bien clara en decir que en Venezuela no hay democracia, lo he dicho varias veces, y tomo la palabra en este momento porque como no se me consultó al respecto, me gustaría ser precisa, dado que cuando se habla de la y los comunistas, se nos pone a todos de repente como en una misma posición”.

Asimismo, apuntó al Brics, el foro político y económico creado en 2010 por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica para contrarrestar el peso de EE.UU. y la Unión Europea en el escenario mundial.

“Si uno se fija, estamos en una serie de organismos internacionales en los cuales muchos de ellos tienen guerras abiertas y conflictos. Así que si fuera por no relacionarnos con ningún país que alguna vez ha tenido o tiene actualmente un conflicto, tendríamos que salir de Naciones Unidas, salir de la OMS. Así que no me parece que sea un argumento válido no ingresar a los Brics porque alguno de estos países está en un conflicto bélico (Rusia) que además repudio porque estoy por la paz. Lo que sí creo que hay que buscar nuevas estrategias porque Estados Unidos, con (Donald) Trump a la cabeza, se ha convertido en un país peligroso para el mundo”, recalcó.

Tohá, por su parte, marcó un matiz con Jara, al señalar que “una cosa es que uno tenga acuerdos con todo el mundo, yo soy partidaria de tenerlos. Otra cosa es que participe de organismos multilaterales. Lo que no soy partidaria es de llegar a esos acuerdos en el momento en que un país tiene una acción violenta contra un estado vecino, como sucede hoy día con Rusia respecto de Ucrania o como sucede en caso de Israel respecto de Gaza”.

Mulet, en tanto, reafirmó su postura contraria, por ejemplo, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como TPP11) y también a que Chile se integre al Brics.

“En estos convenios internacionales hay aspectos donde se cede soberanía respecto de discusión de temas de inversión. Y respecto al Brics, no me quiero saltar porque creo que yo no soy partidario que Chile ingrese al Brics. Soy partidario que tenga relaciones con cada uno de los integrantes. Creo que se ha avanzado, tenemos tratados con China, estamos construyendo una muy buena relación con la India. Creo que no es necesario. Creo que eso coloca a Chile en una situación más compleja”, planteó.

Acuerdo Codelco y SQM

Los representantes del oficialismo también abordaron el desarrollo económico del país y sus principales proyectos para impulsar el crecimiento monetario. Uno de los temas que capturó el debate fue la explotación del litio y el acuerdo entre Codelco y SQM.

Jara fue la candidata que lideró el rechazo al acuerdo, y planteó la idea de crear una propuesta para la explotación a largo plazo que considere la creación de una empresa nacional del litio.

Y reprochó: “Yo creo que SQM tiene deudas pendientes con la sociedad chilena y no de hace varias décadas, de hace muy poco y encuentro raro que nosotros gente de izquierda estemos avalando un acuerdo con ellos”.

La compañía estatal fue cuestionada por Mulet, quien apeló a la falta de recursos para materializar la propuesta.

En la vereda del FA, Gonzalo Winter destacó el acuerdo y defendió que “no basta escribir en un papel; créase la empresa nacional del litio. Tener una empresa nacional de litio que exporte a todo el mundo, que produzca carbonato de litio, que encadene productivamente los procesos para agregar valor, es tremendamente complejo. Y este acuerdo lo que hace es retomar el control del salar y avanzar hacia la construcción de una empresa real que no sea simplemente un papel”.

En la misma línea, la abanderada del PPD manifestó que el acuerdo “es algo que hay que felicitar” y añadió: “Hay demasiadas líneas rojas, demasiados vetos, demasiada trinchera, demasiada ideología y eso termina paralizando todo”.