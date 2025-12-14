Reunión con Boric, llamados internacionales y el primer comité politico: el día después de Kast si triunfa

Aunque todo dependerá del resultado que se consolide esta tarde, en el comando de José Antonio Kast la expectativa es alta.

Por eso mismo, todo el equipo del republicano está citado a primera hora de este lunes en La Gloria 88 en Las Condes, la casona que se convertirá en el nuevo centro de operaciones si Kast se impone en las votaciones.

Pese a haber pasado segundo al balotaje, los últimos sondeos conocidos hasta antes de la veda electoral lo posicionaban como el candidato más competitivo.

Esta jornada, de hecho, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se aventuró con un pronóstico en conversación con CNN Chile: “Yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara y José Antonio (Kast), sobre 58%. Esperamos que sea así“.

Frente a ese sensación de triunfalismo entre los dirigentes, en su equipo no han dejado nada al azar . Por ejemplo, en su equipo ya manejan un listado de llamados internacionales que Kast tendrá de resultar vencedor. Tras pasar a la primera vuelta, sostuvo contactos con Giorgia Meloni (Italia), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

De hecho, la mañana de este domingo, tras sufragar, respondió una pregunta de la prensa argentina sobre la relación con el trasandino. “Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos”, afirmó.

KARIN POZO/ATONCHILE

Y agregó: “Yo conozco al Presidente Milei, conozco a muchos de los parlamentarios que trabajan con él. Con el Presidente Milei conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien y eso requiere una armonía. Eso requiere claridad en las normas”.

Lo que sí está claro es que el lunes, independiente de quién se imponga, el Presidente Gabriel Boric recibirá al Mandatario o Mandataria electa.

La cita contempla a tres personas del equipo ganador y el Mandatario estará acompañado por los titulares de Interior, Álvaro Elizalde; de Hacienda, Nicolás Grau; Segpres, Macarena Lobos y Segegob, Camila Vallejo.

Quien acompañe a Kast o Jara no es menor. Boric acudió a la reunión con Piñera en 2021 acompañado de Izkia Siches y Giorgio Jackson. Ambos terminaron siendo ministros del primer diseño de su gabinete y parte del comité político.

La definición no está del todo cerrada en el equipo de José Antonio Kast. Hasta ahora se ha transmitido que uno de los que podría acompañar al republicano en caso de imponerse en las urnas sería su jefe de campaña, Martín Arrau, quien ha mantenido el contacto con el jefe de gabinete de Boric para el eventual encuentro, Carlos Durán.

Más tarde, está en agenda un encuentro con los dirigentes de los partidos que han respaldado su campaña. Desde Chile Vamos transmiten que aún no tiene horario, pero que lo que han conocido extraoficialmente es que será tras el encuentro de Kast con Boric. La incógnita es si a esa cita se sumará el Partido Nacional Libertario y Demócratas.

La reunión va en línea con lo que ya se ha transmitido desde republicanos: que exista coordinación con Chile Vamos, libertarios, socialcristianos y Demócratas es clave desde el primer día -una especie de “comité político”- ya que buscan que en esa instancia se zanjen nombres de autoridades de una eventual administración.

En esa línea, además de la búsqueda de gabinete y subsecretarías, también ya sondean nombres para dotar los ministerios. En RN y en la UDI ya se están requeriendo currículums a militantes que hayan tenido experiencia en equipos clave, por ejemplo, Interior.