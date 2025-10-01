Rincón acusa a Boric de utilizar cadena nacional como plataforma “campañera” y lo emplaza a “dedicarse” a terminar su gobierno

Duras críticas han emanado de los anuncios entregados por el Presidente Gabriel Boric sobre el Presupuesto de 2026 en cadena nacional.

A esta ola se sumó la senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, quien en conversación con Radio Infinita dejó ver sus impresiones.

“El Presidente habla de que este presupuesto va a abordar los tres ámbitos de seguridad, y cuando uno mira solo salud, la verdad es que el resultado en la gestión del Presidente es más que deficitario”, comenzó señalando la legisladora.

“Esto no solo por la cantidad de personas que han muerto por no tener atención de salud, sino que porque la lista de espera es por lejos la más grande que hemos tenido. Entonces, al final uno dice tres años, ¿de qué? De incumplimiento de deuda fiscal", lamentó Rincón.

En ese sentido, la senadora que además preside la comisión mixta especial de Presupuesto adelantó que la discusión en esa instancia va a ser “compleja” porque “el Presidente de la República se mete en la campaña presidencial, y yo creo que lo que él tiene que hacer es dedicarse a terminar bien su gobierno”.

“Nosotros somos los que tenemos que cuestionar a uno u otro candidato, no él”, reprochó la senadora.

“Es lamentable que use el último presupuesto como una plataforma política campañera en lugar de aclarar los fracasos de sus metas fiscales” , lanzó Rincón.

“Aquí no se van a cumplir las promesas, y ese creo que finalmente es el título de la canción”, concluyó la senadora.