RN inicia consulta a sus militantes para definir postura de cara al plebiscito de salida y anuncian que no habrá libertad de acción

“¿Cuál cree usted que debiese ser la posición que adopte el partido Renovación Nacional en el plebiscito de salida respecto del texto emanado en la Convención Constitucional?”.

En la recta final del proceso constituyente y de cara al plebiscito de salida de la propuesta de un nuevo texto constitucional, Renovación Nacional inició un proceso de consulta directa a sus más de 36 militantes a nivel nacional para conocer su postura para el próximo 4 de septiembre.

En ese sentido el secretario general de la colectividad, Diego Schalper, fue claro en señalar que no habrá libertad de acción al respecto.

“Estimamos que la definición que tendremos el 4 de septiembre es de tal importancia que no solamente hay que consultar a los dirigentes, a los consejeros, a los comisionados políticos, sino que en esta oportunidad hemos querido dar un paso en hacer una consulta directa a los militantes del partido. Queremos saber cuál estiman que debiese ser el curso de acción que siga el partido entre lo que significa la opción Apruebo y la opción Rechazo. Eso si, como mesa nacional hemos tomado una decisión que consiste en que no habrá libertad de acción”, dijo Schalper.

Asimismo, abordó la posibilidad de una alternativa en caso de que gane el Rechazo. “Vemos con preocupación en como el gobierno está empeñado en cerrar puertas, y por eso hemos dicho que el Rechazo y el Apruebo tienen que darse en un contexto de cambio constitucional”, expresó apuntando a los sondeos de opinión y al plebiscito de entrada donde se evidenció que el país requiere “una Constitución distinta a la que hoy impera”.

De acuerdo a lo indicado por el presidente de la tienda Francisco Chahuán -quien participó de la pauta a través de Zoom luego de dar positivo a Covid- la consulta comienza hoy día y se extenderá hasta el 1 de junio.

Subrayó, además, que “RN no va a dar libertad de acción, vamos a tener una posición definida para el plebiscito de salida y por tanto esta consulta va a concluir con una convención nacional de militantes -donde participará el expresidente de Argentina, Mauricio Macri- y con un consejo general en que resolverá el voto político”, y planteó que “estamos convencidos que la única manera de tener el partido unido, la única manera de tener decisiones potentes es consultando a nuestras bases”.

Tras la intervención de Chahuán, Schalper subrayó que “parte de la propuesta de RN es que el gobierno entienda que el cambio constitucional es una cuestión ineludible, y que no sigan inventando excusas para no ponerse en la situación de que si gana el Rechazo no van a poder mirar para el techo con el ímpetu de cambio constitucional”.