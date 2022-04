RN y UDI mantienen suspenso respecto a votación del quinto retiro del gobierno y condicionan voto a proyecto de inexpropiabilidad de fondos

El secretario general de RN, Diego Schalper, mantuvo el suspenso respecto a su votación y la de la bancada de diputados de su partido respecto a los dos proyectos de retiro del 10% que se verán esta tarde en la Cámara.

El legislador aseguró que la postura de la tienda dependerá del proyecto de inexpropiabilidad de los dineros en las cuentas de AFP que fue anunciado la noche de este domingo por el ministro Segpres, Giorgio Jackson.

“Yo nunca adelanto mis votos, argumento en la sala, explico por qué voy a votar de determinada manera y voto. Ahora, permítanme decirle que aquí hay un tema de fondo, el que tiene la pelota de su lado es el gobierno. Acá no es que nosotros tengamos miedo de que nos vayan a expropiar los fondos porque vimos una película en Netflix, si no porque la vocera de gobierno, cuando fue diputada fue patrocinante de un proyecto de ley que pretendía declarar los fondos de pensiones como de interés público”, indicó Schalper.

A partir de las 15.00 la Cámara de Diputados comenzará la discusión y posterior votación de los dos proyectos de quinto retiro existentes: el original y el acotado del gobierno. En la previa varios parlamentarios han manifestado su disconformidad con la iniciativa del Ejecutivo, abriendo la posibilidad de respaldar el quinto retiro original.

“Usted comprenderá que no se pretende declarar como interés público los fondos de pensiones por una cosa semántica, sino que hay dentro de un sector de la coalición de gobierno el empeño del día de mañana eventualmente echar mano a los fondos de pensiones para gastos distintos a la jubilación de los trabajadores”, agregó.

En ese sentido el diputado de RN aseguró que “el llamado que le hacemos al Presidente es a no hacer una cosa a medias que no logre nada, porque nos parece que ese proyecto (de inexpropiabilidad) va a ser decisivo para cómo va a votar RN”.

Consultado sobre qué pasaría en caso de que no se ingresara durante esta jornada el proyecto, Schalper sostuvo que “yo no me pongo en ese escenario porque parto de la base de que el ministro Jackson ha dicho que lo van a ingresar. Yo creo que no ingresarlo sería una cosa de locos”.

Y reiteró que “hay que conocer el contenido del proyecto” antes de adoptar una postura respecto al quinto retiro y el proyecto alternativo de fondos. “Hasta que nosotros no leamos el proyecto no podemos quedarnos en trascendidos”, cerró.

Durante la mañana, el presidente de la UDI, Javier Macaya, advirtió la “posibilidad” de que diputados gremialistas voten a favor del quinto retiro: “No estamos para resolverle un problema al gobierno en esta materia”, indicó.

“Acá hay una discusión que ni siquiera se trata de la realidad, de la necesidad de las cuarentenas -que era lo que ocurría con los retiros anteriores o con la falta de ayudas estatales-, sino que es definitivamente la posibilidad de que te roben la plata, y esa es la razón por la cual muchos parlamentarios que en su momento hemos estado en la posición de votar en contra de los retiros hoy estemos en esta reflexión”, sostuvo Macaya.

La UDI también mantendrá suspenso “hasta el último minuto”

La Unión Demócrata Independiente (UDI) también mantuvo en suspenso su votación. El martes de la semana pasada la bancada se declaró “en reflexión”, “mientras el gobierno no nos garantice la propiedad de los fondos de pensiones, tanto actuales como futuros, es decir que estos son de los trabajadores y que son inexpropiables, inembargables y heredables”, había dicho el diputado Gustavo Benavente.

Ante ese escenario la secretaria general de la colectividad, María José Hoffman, comenzó diciendo que “los retiros están pulverizando no solamente este gobierno sino que la economía de nuestro país, y es bastante lamentable que el Presidente Boric no haya tenido el carácter suficiente para enfrentar el populismo de los retiros. Ni siquiera en este periodo de supuesta “luna de miel” ha tenido la fuerza para ordenar a sus filas y tiene un grupo de parlamentarios que dice una cosa y un grupo de constituyentes que dice otra.”

Tras esas declaraciones anunció que la UDI “va a mantener en suspenso hasta el último minuto para lograr con todo el esfuerzo hacer reaccionar al gobierno de lo relevante que es hacer las cosas bien y pensar en Chile”, e hizo un llamado a que el gobierno “tenga carácter, si realmente le parece que no es un buen proyecto, bueno, haga lo que tenga que hacer: enfrentar al populismo. Nosotros lo hemos hecho y hemos asumido las consecuencias”.

En tanto, el presidente del partido, Javier Macaya, apuntó a la reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos de pensiones.

“Hoy día la inquietud que tienen millones de chilenos respecto de sus fondos es que se los puedan robar, y la respuesta que está poniendo el gobierno (...) es en la actual Constitución, pero en la futura Constitución el proyecto con más firmas -patrocinado por la ciudadanía- “con mi plata no” fue rechazado por la Constituyente”, señaló.

Complementó expresando que “exigimos negociación, exigimos que el gobierno se siente a la mesa justamente con este proyecto, que para nosotros es importante para cuidarle la plata a los chilenos, para que no le roben la plata a los chilenos y el gobierno sabe, muy bien, que la única manera de cerrar este tema es con una reforma previsional”.