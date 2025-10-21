RN vuelve a instalar idea de AC contra exministro Pardow: “No es suficiente que haya salido de su cargo”

La bancada de Renovación Nacional (RN) volvió a la carga con la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, quien renunció al ministerio tras un error en los cálculos de las tarifas de las cuentas de luz, que se tradujo en cobros excesivos para los consumidores.

El libelo acusatorio fue anunciado por la UDI con la advertencia de desactivar la ofensiva ante la salida de Pardow, sin embargo, desde RN defienden que su salida no es suficiente considerando que Transelec informó al gobierno sobre el error a fines de 2024.

Este martes, en conversación con radio Duna, el diputado Diego Schalper planteó la idea de reevaluar la acusación.

“Nos parece que no es suficiente que haya salido de su cargo, sino que además hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto", aseveró.

La propuesta ya comenzó a ser evaluada entre los demás parlamentarios. Incluso, el jefe de bancada Frank Sauerbaum indicó que ha sostenido conversaciones con otros parlamentarios de oposición.

Ante esto, Sauerbaum argumentó: “Es evidente que se ha ido sumando nueva información que nosotros como oposición estamos recabando para evaluar una posible Acusación Constitucional en contra del exministro Pardow. Primero, por el intento evidente de ocultar la información; y segundo, también porque Transelec ha dejado claramente establecido que en el mes de octubre ellos tuvieron reunión con el ministerio advirtiendo de esta situación, y que ellos estarían disponibles para devolver casi US$150 millones, cosa que el gobierno tampoco hizo. Por lo tanto, la responsabilidad no se puede eludir”.

Pese a su defensa de la AC, el parlamentario precisó que todavía se encuentran convocando los apoyos necesarios para el libelo.

“En un ejercicio de realismo político, vamos a analizar si están los votos, y obviamente, en base a todos estos antecedentes, más la realidad política que hoy día estamos viviendo, vamos a evaluar la presentación de una nueva acusación constitucional”, sostuvo.