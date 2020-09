RN y UDI buscan destrabar negociaciones municipales

Este lunes, pasadas las 11.00, el presidente de RN, Rafael Prohens, y el secretario general del partido, Felipe Cisternas, partieron en dirección a la sede de la UDI para reunirse con sus pares Jacqueline van Rysselberghe y Felipe Salaberry, respectivamente.

La cita se dio en medio de las tensiones y diferencias respecto de los criterios para zanjar en qué comunas se deben realizar primarias municipales. Esto, ad portas de que se venza este martes el plazo para la inscripción de esos comicios previos.

Durante el encuentro, al que también llegó el vicepresidente RN José Miguel Arellano, se analizó comuna por comuna y los lugares en los que todavía no existe un consenso en el bloque. Esto, para intentar destrabar la negociación.

Sin embargo, la reunión terminó sin que se sellara un acuerdo, por lo que los partidos oficialistas continuarán las negociaciones durante este martes, el día final del plazo.

Aun así, trascendió que en la cita se alcanzaron ciertos avances, pero desde los partidos prefirieron mantener los detalles en reserva.

La discusión

Si bien las tratativas partieron bajo el criterio de que en las zonas en que hay alcaldes oficialistas que van a la reelección no se hacen primarias, mientras que en los otros lugares donde los ediles no pueden ir por otro período o hay jefes comunales de la oposición, podrían optar por esa alternativa, esa determinación no ha logrado un acuerdo total.

Por ejemplo, en la Región Metropolitana aún quedan varias comunas pendientes. Y uno de los lugares que más ha tensionado a la coalición ha sido Vitacura. Ahí, Raúl Torrealba (RN) no puede ir a la reelección y su partido ha planteado que el candidato debe ser RN, mientras que la UDI y Evópoli insisten en que se tienen que hacer primarias. Para esa comuna, RN tiene dos opciones -Max del Real y Carlos Cruz-Coke-, mientras el gremialismo apuesta por Pablo Zalaquett, y Evópoli, por Camila Merino.

De hecho, de manera paralela a la reunión que encabezaban los timoneles de RN y la UDI, Evópoli realizó el lunes un punto de prensa con su candidata para Vitacura, al que también se sumó Zalaquett. Esto, con el objetivo de presionar a RN para que accedan a primarias, ya que si no están las firmas de todos los presidentes de Chile Vamos estas no se pueden inscribir.

“El no hacer primarias en un distrito como Vitacura es nominar con el dedo a los candidatos (…). Hacemos un llamado a nuestros socios de coalición que entiendan que esto es un tema de principios. Llegó el momento en que tenemos que estar de cara a la ciudadanía”, dijo el diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina, mientras que Zalaquett manifestó: “Que sean los vecinos quienes decidan”.

En medio de este escenario, en Evópoli y el PRI generó molestia que RN y la UDI sostuvieran un encuentro sin ellos presentes. “No sabía de esa reunión, me sorprende. Lo importante es que donde haya candidatos competitivos haya primarias, porque no existen feudos”, manifestó el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, mientras que el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, sostuvo que “las primarias son una herramienta democrática válida, donde más de un partido tiene candidatos competitivos”.

Otras de las zonas de la Región Metropolitana por las se han generado desacuerdos son Colina y Lo Barnechea, entre otras.

