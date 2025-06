Rodolfo Carter: “Cuando vas primero mucho tiempo puedes cometer errores, probablemente eso pasó en la candidatura de Chile Vamos”

Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, abordó esta jornada su incorporación al equipo de campaña del candidato republicano José Antonio Kast para llegar a La Moneda.

En conversación con Radio Agricultura, la exautoridad comunal cuestionó el debate que se generó en Chile Vamos en torno a realizar o no una primaria en el sector.

“Chile Vamos tenía una tradición de hacer primaria. El Presidente Piñera, hace más de ocho años atrás, cuando José Antonio también corría por fuera, nunca le echó la culpa de que no hubiese primaria”, sentenció.

“Piñera disciplinamente dijo, ‘esto es lo que hay que hacer’. Se expuso a la primaria, la ganó, no trató de buscar excusas para no hacerla, diciendo que había otros que no querían”, sostuvo.

Este hecho, indicó, provocó un potenciamiento a la candidatura de Piñera “tremendo”, siendo “la más votada de la derecha en la historia de Chile”, recordó.

En esta línea, Carter afirmó que “a quí se trató de culpar a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser. Y eso escondía una trampa, porque hace ocho años el Presidente Piñera también tuvo a José Antonio como candidato por fuera. ¿Y escuchaste alguna vez a Piñera decir, es que no voy a hacer primaria si no está Kast? No”.

“Ojalá el aprendizaje se haya hecho”, sostuvo. “Creo que los países modernos, las democracias que nosotros más admiramos, hacen primaria siempre”.

Una primaria además, añadió, libera al candidato que va primero a las encuestas “de algo que es muy tensionante”.

“Cuando tú vas primero durante mucho tiempo, te cansas. Segundo, puedes cometer errores. Y tercero, te conviertes en un objeto de permanente crítica por los que van más atrás”, sentenció.