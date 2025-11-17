Rodolfo Carter y votación de Parisi: “Yo lo único que espero es que no cometa un solo error, de poner a remate sus votos”

Durante la mañana de este lunes, el exalcalde de La Florida y electo senador por la Región de La Araucanía, Rodolfo Carter, se refirió a la contienda electoral y lo que se viene para la segunda vuelta apuntando que espera que Franco Parisi no ponga “a remate sus votos”.

“Yo lo único que espero es que Franco Parisi no cometa un solo error, de poner a remate sus votos”, señaló Carter en conversación con CNN Chile.

De acuerdo a lo que agregó el exalcalde, “Yo le reconozco el talento, le reconozco el derecho a pedir explicaciones, a pedir una propuesta, tanto de Jeannette Jara como de José Antonio Kast, es lo relevante. Pero esto no es un remate. Chile no está en un remate. Ningún candidato que le vaya bien tiene derecho a poner a martillo sus votos. Y yo creo que Franco no lo va a hacer”.

En la ocasión Carter también se refirió a la sorpresa que significó Parisi en las elecciones del domingo señalando que “nosotros como coalición, tenemos que acercarnos a entender qué pasó con la votación de Franco Parisi”.

De acuerdo a lo que agregó, " hay que escuchar con atención, no disfrazarse, no tratar de engatusar a ese electorado, sino tratar de entender y de escuchar cuáles son esas sensibilidades e intereses de ese casi 20% que votó por Franco Parisi".

En la ocasión, Carter también cuestionó a las encuestas señalando que “nadie reconoció ni nadie vio venir la votación de Franco Parisi” y que “han estado mucho más cerca del tarot que de las matemáticas”.

Respecto al electorado de Parisi, Carter señaló que “sin duda, él es un gran comunicador, un tipo muy inteligente, un gran orador, pero creo que, simplemente es una presunción, representa una clase media descontenta con lo que la clase media puede ver como políticos tradicionales”.

“Una clase media bien despolitizada, muy pendiente de llegar a fin de mes, y la verdad que en eso Parisi ha sido muy talentoso. No le alcanzó para llegar a la segunda vuelta, no nos olvidemos que fue Kast el que sacó la segunda mayoría, por tanto no es Franco”, añadió.