Rojo Edwards tras acuerdo constitucional: “Al parecer se confirma que los seres humanos somos el único animal que comete el mismo error dos veces seguidas”

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, criticó el acuerdo al que llegaron las colectividades que participaron en la negociación para un nuevo proceso constituyente.

El parlamentario, en conversación con CNN Chile, sostuvo que si bien aún no cuenta con todos los detalles del pacto, “a mí lo que me parece que lo que se está haciendo es una Convención 2.0, hecha a imagen y semejanza -con algunos cambios evidentemente, maquillada-, de la convención que fracasó, y está Convención fracasó no solamente porque nosotros lo digamos, sino que porque 8 millones de personas votaron en contra del producto de esta convención”.

“Yo no puedo más que decir que lamentablemente al parecer se confirma que los seres humanos somos el único animal que comete el mismo error dos veces seguidas, y los resultados de esto probablemente van a ser más malos que el anterior”, agregó Edwards.

El senador anticipó el eventual rechazo del Partido Republicano en el Congreso de la reforma constitucional para que se lleve delante lo suscrito en el acuerdo, la que debe contar con un quórum de 4/7 en ambas cámaras, respaldo que tanto desde el oficialismo como desde la oposición afirman ya contar.

“Yo no veo que los republicanos apoyemos esto”, sentenció, para luego apuntar hacia los participantes de las negociaciones: “Ellos, los políticos que hicieron esto, a espaldas de la ciudadanía, no permitieron que exista un plebiscito de entrada, porque saben que los chilenos votarían en contra de este acuerdo, y por eso lo restringieron y vamos a estar obligados a través de una reforma constitucional que simplemente se va a discutir en las salas del Congreso y no a través de las personas”.