Sabat (RN) por aprobación de paridad en convención constituyente: “Si bien el mecanismo tiene imperfecciones como todos los sistemas proporcionales, lo mejoramos”

Ayer el Congreso aprobó un mecanismo de paridad de género para la integración de la convención constituyente, en caso que el próximo 26 de abril sea ratificada en el plebiscito.

Dicha aprobación se dio gracias a votos de Renovación Nacional que estuvieron por aprobar la iniciativa, los que permitieron alcanzar el quórum necesario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Una de las principales impulsoras de la iniciativa en Chile Vamos fue la diputada Marcela Sabat (RN). En conversación con T13 Radio, la parlamentaria afirmó que “este debate fue mutando, fue cambiando de posición a quienes participamos de él. Al principio vimos a un sector importante que estaba en contra. Ayer pudimos ver que esto no ocurrió, y que tanto quienes estaban a favor como quienes estaban en contra en un principio presentamos proyectos que garantizaba la paridad en su totalidad”.

“Ayer lo que se vota me hubiera gustado que hubiera sido unánime, pero no se logra acuerdo en el mecanismo”, acotó Sabat.

Además detalló que “nosotros presentamos este proyecto en primera instancia. Y que dentro de los 155 escaños y dentro de las reglas que impone el acuerdo del 15 de noviembre, nosotros podemos cumplir con la paridad de esta forma y con este mecanismo. Un mecanismo que si bien de alguna y otra forma tiene imperfecciones como todos los sistemas proporcionales, debo decir que lo mejoramos”.

“Me deja convencida que es un buen mecanismo. Porque nosotros si bien presentamos un proyecto inicial, lo mejoramos. Muchas de las críticas como la que dice que se mete la mano a la urna, son propias del sistema proporcional que hoy día existe. Puede salir una persona con menos votos o que es distinta a la que la persona eligió”, indicó la parlamentaria.

Consultada sobre si cree que la votación de ayer puede afectar a la unidad de Chile Vamos, indicó que “yo vuelvo a relevar la importancia que ayer no se haya votado en contra de la paridad, sino que contra el mecanismo. Porque en el inicio no había unanimidad con respecto al fondo. Eso al principio no estaba zanjado. Lo que se zanja en el debate, es avanzar en querer en forma unánime paridad”

“Si no se trabaja en transversalidad no se logra. Yo diría que finalmente el tema de fondo es por qué queremos una Constitución paritaria. Queremos la misma conformación de hombres y mujeres, somos el 51% de la población. Uno cuando está en el mundo legislativo se da cuenta que cuando hay más mujeres en espacios de decisión podemos empezar a hablar de los problemas que tenemos las mujeres y podemos comenzar a saldar las deudas. Por eso es tan importante tener la misma cantidad de mujeres y de hombres. Y teniendo mecanismos tan importantes como la ley de cuotas, tenemos hoy día solamente un 23% de representación”, afirmó la diputada.