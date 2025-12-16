SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Salidas con elástico: figuras del comando de Jara vuelven al gobierno tras la derrota

    El subdirector de la Secom, Sebastián Fierro; la jefa de avanzada de la excandidata, Javiera Milla, y el economista Nicolás Bohme retornarán a sus funciones en el Ejecutivo tras haber desembarcado en Londres 76 mediante un permiso sin goce de sueldo.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 14 de diciembre 2025. Votacion de la candidata Jeannette Jara durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 en el Liceo Poeta Federico Garcia Lorca comuna de Conchali. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Esta semana terminó el permiso sin goce de sueldo de tres figuras del gobierno del Presidente Gabriel Boric que acompañaron a Jeannette Jara en su campaña presidencial.

    En esa situación estaban el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Sebastián Fierro (PC); el economista del equipo de Jara Nicolás Bohme (PC), y la jefa de avanzada de la campaña, Javiera Milla.

    Fierro apoyó a Jara desde que ella dejó el Ministerio del Trabajo. Durante las primarias tuvo un rol clave en su relato, pero fuera de horario laboral. De cara a la segunda vuelta solicitó permiso sin goce de sueldo en la Secom que dirige Pablo Paredes. Retornó este martes a su funciones habituales en La Moneda.

    Milla, en tanto, es funcionaria del Ministerio del Trabajo y pidió permiso para acompañar a la exministra de la cartera desde el inicio de su candidatura presidencial. Ahora está previsto que retorne a sus labores en la secretaría de Estado a partir del 21 de diciembre.

    Jeannette Jara y Javiera Milla llegando a Londres 76, la sede del comando.

    Bohme, en tanto, volverá a la Dirección de Presupuestos, donde ejercía como jefe del subdepartamento de ingresos públicos. Él reforzó el equipo económico de Jara cuando anunció a su comando para la primera vuelta. Según su repartición, este 14 de diciembre culminó su permiso sin goce de sueldo.

    Nicolás Bohme, integrante del equipo económico de Jeannette Jara.

    El precedente Winter

    En este periodo presidencial no es la primera vez que figuras del gobierno de Boric dejan sus puestos en La Moneda para reforzar campañas presidenciales. Ocurrió también en la etapa de primarias del oficialismo, tanto con los equipos que armó el diputado Gonzalo Winter (FA) como la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD).

    El periodista Felipe Valenzuela.

    En el caso de Winter, un ejemplo es el asesor del Segundo Piso y amigo del Mandatario, Felipe Valenzuela, quien reforzó el equipo estratégico del entonces precandidato. En ese mismo grupo entró Macarena García, periodista de Migraciones que también ayudó al diputado en su cruzada electoral.

