Schalper cuestiona a Boric en la antesala de su discurso en la ONU: “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a las prioridades del país”

El diputado Diego Schalper (RN) cuestionó el rol que está teniendo el presidente Gabriel Boric en la antesala del discurso que sostendrá el mandatario ante la Asamblea de Naciones Unidas, apuntando que “está más dedicado a hablarle a su grupo que a hablarle a las prioridades del país”.

En conversación con Radio Duna es que el diputado se refirió al respecto, y a la posible postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, señalando que “yo creo que es total y absolutamente inoportuno que el Presidente haga una cosa así”.

“Es inoportuno porque él sabe perfectamente que no le va a corresponder a su mandato el discernir eventuales apoyos a una candidatura como esa. Por lo tanto, yo espero que el presidente en la Asamblea de Naciones Unidas no haga noticia, ni por proponer nominaciones, ni por entrar en conflicto con países extranjeros, ni por hacer gestos de compadrazgo respecto a la izquierda latinoamericana, que son las tres cosas que probablemente va a hacer, para mí pesar”, agregó.

En la ocasión, el diputado además se refirió a los cuestionamientos que ha realizado el Presidente Boric al mandatario estadounidense, Donald Trump, señalando que “podrá no gustarle al presidente de Estados Unidos, cuando deje de ser presidente de Chile que dé todas las entrevistas que quiera. Pero en cuanto es Presidente de Chile, que él esté dedicado a dar entrevistas para referirse críticamente a un aliado estratégico de Chile en este momento geopolítico, es de una irresponsabilidad y una falta de sentido de interés de Chile impresionante”.

Es así como Schalper añadió que “cuando uno ha visto en acción al presidente Boric en las faenas de Estado, más bien ha estado llevando agua a su molino, asumiendo posicionamientos que interesan a su sector político, y por lo tanto yo tengo la impresión que la izquierda chilena en materia de relaciones exteriores ha ido trastocando la manera en cómo enfrentábamos esto”.

Respecto a la posible candidatura de la expresidenta Bachelet a Naciones Unidas, el diputado apuntó que “yo tengo claro que la agenda política de la expresidenta Bachelet en Naciones Unidas no es precisamente la agenda política que yo querría, y por lo tanto esa es la discusión que habrá que tener si eventualmente ella decide ser candidata, pero eso será un problema para un año más”.

“Esperemos un poquito, si aquí uno no se juega por personas, se juega por proyectos, se juega por conjuntos de ideas. Y hasta aquí esa discusión no la hemos tenido, y por lo tanto, calma, calma, porque algunos están preocupados la serie Netflix del 2026 y todavía no termina la del 2025”, apuntó.