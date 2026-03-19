Schalper (RN) por indultos: “Me la jugaría por eliminar la facultad y transformarlo en una cuestión puramente judicial”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, realizó un diagnóstico de la primera semana de gestión del Presidente José Antonio Kast y advirtió riesgos en los anuncios del Mandatario en torno a la gratuidad y los indultos.

En conversación con el podcast Cómo te lo explico, el parlamentario apuntó que la decisión del Presidente de evaluar indultos a efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por delitos ocurridos durante el estallido social en 2019 “generaría mucha efervescencia” y tensionaría las relaciones dentro del Congreso.

Incluso, Schalper planteó que optaría por eliminar del todo la facultad presidencial de indultar. “Yo me la jugaría por eliminar la facultad y transformarlo en una cuestión puramente judicial. Las sociedades modernas funcionan en la medida en que confían en que los fallos judiciales consolidan realidades jurídicas. Si no, la vida en sociedad es imposible”, apuntó.

El Mandatario anunció la semana pasada que se estaban revisando “caso a caso” los indultos a carabineros y militares condenados por delitos efectuados durante el estallido social. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, dijo pese a que se manifestó en contra de esta facultad para algunos casos durante la campaña política.

Schalper sostuvo que en caso de querer avanzar con esta iniciativa “le recomendaría que le explique muy bien a los chilenos por qué ese fallo en particular sería susceptible de sobreponerse por el poder político”.

En tanto, el diputado RN aseguró que fue un error la propuesta de limitar la gratuidad universitaria de parte del Ejecutivo y reconoció que habían otras “cosas antes” por dialogar.

“Yo creo que la gratuidad tiene que ver con meritocracia para muchas familias, tiene que ver con esperanzas de futuro (...) Muchas mujeres postergan sus estudios por situaciones de maternidad, por cuidados de terceros, por conciliación de trabajo y familia. Eso hay que mirarlo con un poquito más de atención”, señaló.

Más Meloni, menos Milei

A una semana del inicio de la nueva administración, Schalper abordó la agenda del Presidente Kast, quien ha anunciado una serie de medidas y proyectos, y enfatizó que el gobierno no debería desperdiciar su capital político en flancos innecesarios.

“A mí me gusta más un José Antonio Kast a lo Meloni que un José Antonio Kast a lo Milei” , sostuvo.

"Giorgia Meloni muchas veces es muy tajante en sus posturas, pero entiende que tiene que ir construyendo mayorías estables y por lo tanto mantiene un clima de mayor diálogo. Yo no me imagino un país como el nuestro en donde el presidente insulte a gritos a sus adversarios políticos en el Parlamento", agregó.

En ese sentido, apuntó que todo lo que entorpezca el ambiente las prioridades del Ejecutivo—seguridad, desarrollo económico y salud— “entorpece”. Asimismo, advirtió a su sector que “no cometamos los mismos errores del Frente Amplio, que todo lo veía en blanco y negro, y por lo tanto cuando vino el color (politico) contrario se le complicó la vida”.

El parlamentario apuntó que para avanzar en la agenda legislativa hay que dialogar y cuidar el ambiente político. “No lo entorpezcamos por gustitos”, zanjó Schalper.