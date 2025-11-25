Sebastián Sichel y segunda vuelta presidencial: “Cualquier continuidad de este gobierno es un desastre”

“Cualquier continuidad de este gobierno es un desastre”, con estas palabras el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a la contienda presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

En entrevista con Radio Duna, es que el alcalde, que dio su apoyo a Kast, se refirió a la segunda vuelta presidencial destacando la apertura que ha tenido el candidato en el último tiempo.

“Hemos estado hablando de política social, que es algo que me interesa mucho a mí, he visto además como se ha ido abriendo programáticamente, como el tema valórico no es la prioridad en su agenda, y por lo tanto estoy bien contento de la vocación de construir mayorías que ha demostrado”, señaló.

En la misma línea, respecto a su apoyo a la candidatura, Sichel expresó que “yo voy a hacer todo lo posible para que no gane Jeannette Jara, cualquier continuidad de este gobierno es un desastre, y por lo tanto voy a ayudar en todo lo que pueda. Hasta ahora, lo que he tratado y he estado ayudando, y así lo he conversado con él mismo, es en los contenidos”.

En la ocasión, Sichel además agregó que Kast “tiene mucha más vocación de construir mayorías que la elección pasada, y eso es súper cierto, porque yo no creo que la gente cambie su forma de pensar, lo que creo es que la gente entiende que su forma de pensar no es la única forma de ver el mundo, y tengo la sensación que él está escuchando más”.

Por otro lado, respecto a la figura de Jeannette Jara, el alcalde apuntó que “aquí lo que he visto no es una vocación de rectificación de Jeannette Jara, sino más bien de insistir en el error de creer que ellos están en lo correcto y todo el mundo está equivocado”.

Sichel también cuestionó las críticas que surgen ante una posible llegada de la ultraderecha al poder apuntando que “esos mitos solo los crean aquellos que están interesados en en hacer campañas del miedo”.

“Diría que que hay una elección entre dos polos, en el cual para mí hay un polo que quiere crecer, que es el de José Antonio Kast, e invita gente como a mí, y hay un polo que se achica, que es el mundo de Jeannette Jara y por lo tanto no caigamos en esa discusión moral, de los malos o los buenos, sino quién puede gobernar mejor de las dos alternativas que están”, apuntó.