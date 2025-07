Secretaria nacional de la DC por apoyo a Jeannette Jara: “La Democracia Cristiana vuelve a ratificar que su domicilio no es con la derecha”

Durante la mañana de este lunes la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, se refirió a la decisión de la junta nacional del partido de entregar su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara en las próximas presidenciales, apuntando que “la Democracia Cristiana vuelve a ratificar que su domicilio no es con la derecha”.

En conversación con Radio Agricultura es que la secretaria nacional de la DC comentó la decisión apuntando que esta responde a las “disyuntivas” que enfrentamos hoy día en Chile y mencionando que la decisión “no era fácil”.

“Al no tener candidatura presidencial, al verse con un electorado, una votación, una adhesión, cada vez más disminuía, de haber sido el partido político más grande en el país, a hoy día tener menguada su representación electoral, la verdad es que no era fácil, no era fácil tomar decisiones”, mencionó.

De acuerdo a lo que agregó Krauss en la ocasión, en la votación de la junta se vuelven a repetir los resultados de cuando se decidió apoyar el plebiscito para el proceso constituyente

“Una vez más, la junta nacional vuelve, de alguna manera, a ratificar una línea política clara”, señaló, enfatizando que “la Democracia Cristiana vuelve a reconocer claramente un espacio y domicilio político que es lejos de la derecha y diferente de la Guerra Fría y del anticomunismo”.

En la ocasión, la secretaria nacional de la DC, además se refirió a si la decisión tomada responde a conveniencia o convicción señalando que se debe a convicción debido a que “se vuelve a repetir en las votaciones y definiciones de la Democracia Cristiana una línea política”.

“No es conveniencia priorizar el tema parlamentario porque los partidos políticos tienen por objeto buscar espacios políticos para resolver las demandas sociales. Y en consecuencia es legítimo querer permanecer con representación en el parlamento, lugar donde nosotros efectivamente podemos incidir de la manera como se resuelven las cuestiones, detalló.

Posibles renuncias al partido

En la ocasión, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, también abordó las posibles renuncias al partido señalando que “yo creo que sin duda existirán algunos que renuncien".

Ante la posibilidad de que se vuelvan a repetir renuncias como cuando decidieron apoyar el proceso constituyente, Krauss mencionó que en aquella ocasión ”probablemente algunos pensaban renunciar igual y aprovecharon la oportunidad", enfatizando que “el partido es más grande de lo que somos nosotros de a uno. Que hay que cuidarlo, y en democracia, se gana y a veces se pierde. Y deberemos actuar en consecuencia”,

Finalmente, según apuntó para esta ocasión espera “que exista racionalidad”, señalando que “Espero que en esta oportunidad prime la razón y prime el amor a la historia nuestra, a sus fundadores, a la democracia”.