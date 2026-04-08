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    Sedini asegura que no tiene “problema” en transparentar su test de drogas previo a asumir y destaca anuncios que hará Kast en la materia

    Asimismo, la ministra respondió a los reparos que han surgido en el mundo político contra sus vocerías. También defendió la permanencia y gestión del gabinete. “Vamos a hacer una gran fonda entre todos los ministros”, aseguró.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, se refirió al test de droga que se realizará el Presidente José Antonio Kast este miércoles, y también a la situación del gabinete en este tema, dado a que ellos aún no se han realizado el examen.

    Lo anterior, en un contexto en el que la oposición acusa que existe una ley permanente exige estas muestras para todos los miembros del gabinete.

    En conversación con 13c radio, la secretaria de Estado señaló que “es importante dar señales a la ciudadanía, sobre todo cuando uno está de frente al crimen organizado y quiere dar una batalla potente, el Presidente hoy a las 10 de la mañana se va a hacer el test de pelo, que es el que todos sabemos que da más información”.

    Con respecto a las tomas de muestras del gabinete, dijo que tanto a los ministros como a los subsecretarios antes de asumir se les hizo una solicitud voluntaria de un test de pelo. “Eso ocurrió y yo personalmente me lo hice”, aseguró.

    En esa línea, detalló que los resultados estaban disponibles en la denominada “Moneda chica”, pero que ahora no tienen ningún problema en revelarlos.

    Eso sí, recalcó que hoy el Mandatario entregará anuncios a partir del test que él se realizará “porque es un tema prioritario y las autoridades son los primeros que tienen que dar el ejemplo de no tener ninguna relación con las drogas”.

    Críticas contra sus vocerías

    Asimismo, la ministra respondió a los reparos que han surgido en el mundo político contra sus vocerías. También defendió la permanencia y gestión del gabinete. “Vamos a hacer una gran fonda entre todos los ministros”, aseguró.

    “Yo creo que los ministros no solo van a llegar a bailar cueca (en septiembre), sino que vamos a hacer una fonda entre todos los ministros”, afirmó.

    “Yo tengo mucha fe en el gabinete que ha nombrado el Presidente Kast, porque en este gobierno de emergencia se requerían ciertas personalidades en particular, y creo que los ministros están muy bien elegidos para cada una de las carteras”, agregó.

    “Siempre van a haber opiniones diversas. Hay gente que va a opinar que le gusta o no le gusta un ministro u otro, pero cuando hay críticas tan profundas en dos semanas, demuestra un poco de ansiedad política con poca realidad de la gestión y de la instalación de un gobierno”, sostuvo.

    Con respecto a las reproches contra sus vocerías, dijo: “Yo vine a ser la cara del gobierno como vocera y lo voy a hacer, no me voy a esconder”.

    A eso sumo: “Yo no me voy a hacer cargo de las interpretaciones de cada uno. En este caso, el estilo lo pongo yo y es el estilo también del Presidente Kast. Y en ese sentido, nosotros no nos perdemos del foco. Las críticas son parte del mundo político y la verdad es que nosotros estamos aquí hacer nuestro trabajo y que nos miren con resultados”.

    Más sobre:Mara SediniJosé Antonio Kast

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