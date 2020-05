Senado aprueba informe de Comisión Mixta que acordó aplazar la cuenta pública presidencial para el 31 de julio con votación dividida de la oposición

La sala del Senado aprobó esta jornada el informe de la Comisión Mixta encargada de solucionar las diferencias del proyecto que permite al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos, y que acordó esta mañana una nueva fecha para la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, que será el 31 de julio.

Esta mañana la instancia compuesta por senadores y diputados acordó también que respecto al funcionamiento del Congreso Pleno vía telemática, sean los presidentes del Senado y la Cámara quienes definan el lugar donde se cumplirán dichas obligaciones, así como también quiénes pueden participar y si dicha ceremonia se realizará total o parcialmente virtual.

Pero uno de los puntos que generó debate fue que se haya definido que todo se votara junto y no por separado, esto debido a que hubo un empate entre las dos opciones, ya que habían parlamentarios -tanto de oficialismo como de oposición- que no estaban por modificar la fecha del discurso del Mandatario.

El reporte fue visado por 32 votos a favor, siete en contra (Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Carlos Montes (PS) y Yasna Provoste (DC)) y tres abstenciones (Isabel Allende (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (IND.)).

Debate

El debate respecto a aprobar el informe y el cambio de fecha de la cuenta pública estuvo marcada por recriminaciones cruzadas en la oposición, que incluso involucró una disputa entre el senador Francisco Huenchumilla (DC) y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Huenchumilla, indicó que “estoy francamente impresionado por este debate, porque entiendo la actitud de los senadores de Chile Vamos, ellos tienen que estar con su presidente. Lo que no logro entender es la actitud de la oposición. Que se muestra dividida, que fue incapaz de consensuar una respuesta común, frente a un hecho político".

En la misma línea agregó que “al escuchar a algunos senadores de oposición, no logro entender sus argumentos. Francamente. Porque si me dieran argumentos, y los he escuchado tranquilamente, diría ‘que interesante los argumentos’, pero no he visto ningún argumento de peso para que piense qué hay detrás de esto. Hoy cuando tenemos las crisis más grandes que ha vivido Chile en los dos últimos años el Presidente dice que no está en condiciones de dar una cuenta ahora y hay senadores de la oposición que el argumento es que le demos más tiempo, que se dedique a la pandemia".

Finalmente, el senador por La Araucanía sostuvo que "yo no quiero pensar que ha llegado al Senado lo malo de la Cámara de Diputados, donde el gobierno pirquinea votos y saca sus cosas adelante. Yo espero que esto no sea aquí en el Senado, yo pensaba que aquí teníamos más altura (…). Tengo una explicación de por qué estamos así, pero me la voy a callar”.

Intervención que fue respondida de inmediato por la presidenta de la testera, quien aseguró que su intervención era “bastante poco cordial con quienes pensamos distinto a usted dentro de la misma coalición”.

Para defender su decisión de buscar aplazar la cuenta pública presidencial Muñoz. “Yo le pregunto a los colegas. El 1 de junio es el próximo lunes, la Región Metropolitana está en cuarentena, ¿se puede realizar una cuenta pública con una región entera, una comuna de Santiago entera en cuarentena? Entonces nos pelotea Sharp porque no quiere que estemos acá porque vamos a traer a mucha gente a contagiar y vamos a irrumpir entonces a una región que está en cuarentena. Ese es el escenario”, indicó Muñoz.

Para agregar que “aquí la suspicacia de que queremos esconder, ¿qué queremos esconder, senador Huenchumilla? ¿Queremos proteger que el Presidente no de una cuenta hoy porque no tiene que decir o lo que dirá es conflictivo? (...) Personalmente le preguntó, ¿qué escondo yo para que el Presidente de la cuenta un mes después?", indicó.

El senador Jorge Pizarro (DC), en tanto, al fundamentar su voto en contra, afirmó que “no he escuchado a nadie de los que han intervenido que haya puesto en cuestión la conducción de la mesa del Senado. Usted representa la mayoría. Y hoy no está en cuestión su conducción ni mucho menos, ha habido siempre un respaldo y lo seguirá teniendo. Por lo tanto me parece bastante absurdo que algunos o algunas que aquí hay que apoyar a la mesa y la presidenta”.

Ahora el informe debe ser votado por la Cámara de Diputados, donde también han planteado reparos respecto al cambio de fecha. Esto porque, según indicaron representantes de la oposición en la Comisión Mixta, el debate respecto a aplazar el discurso no fue algo que haya sido tratado en dicha corpoación.