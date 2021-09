Senado suspende sesión en que se votaría nombramiento de Jean Pierre Matus a la Suprema

Un nuevo capítulo se suma a la designación del abogado Jean Pierre Matus como ministro de la Corte Suprema. Este lunes la mesa del Senado modificó la tabla propuesta, que incluía una sesión de la Comisión de Constitución en la mañana y una especial de la sala para hoy martes 21 entre las 15 y 16 horas, para votar el oficio enviado por el Presidente Piñera que seleccionó al penalista para reemplazar a Carlos Künsemüller.

De acuerdo a fuentes de gobierno, habría sido la Comisión de Constitución -que aún no se ha pronunciado sobre el nombramiento- la que habría solicitado más tiempo para analizar los antecedentes. Se esperaba que esta instancia -que la preside el independiente Pedro Araya- votara el oficio durante la mañana en su reunión convocada para las 10:30 horas, pero modificó los puntos de la tabla para analizar otros proyectos de ley.

Por su parte, fuentes parlamentarias señalan que el Ejecutivo suspenderá y renovará la urgencia para otorgar más tiempo a esta discusión debido a las diferencias que aún persisten en el hemiciclo y que ponen en duda que estén los dos tercios de la sala, es decir 29 votos, para ratificar la nominación. Cabe señalar que el oficialismo cuenta con 19 senadores, por lo que requiere 10 votos de la oposición que enfrenta dividida este tema.

La postulación de Matus no ha estado exenta de debate.

El gobierno tardó cuatro meses en enviar el oficio al Senado, pese a que la Corte Suprema le hizo llegar los nombres de la quina para el reemplazo de Künsemüller el 19 de abril, la cual estaba conformada por Leonor Etcheberry, que obtuvo 13 votos; María Cristina Gajardo y Jean Pierre Matus, con 9 votos; José Luis Guzmán, con 7 votos y Natalio Vodanovic, con 5 votos.

El motivo de la demora era que, según los acuerdos tácitos, esta vez el candidato a proponer debía ser de corte progresista y, la oposición reclamaba, acordado con sus senadores. Pero este bloque no logró concordar una figura internamente y terminó realizando una votación que encabezó José Luis Guzmán (12 votos), mientras que Matus obtuvo ocho, y dos Leonor Etcheberry. Le comunicaron de este resultado al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien les informó que el oficialismo no votaría por Guzmán.

Dicho ello, el gobierno conversó con algunos senadores de la oposición y envió el oficio proponiendo a Matus, lo que terminó dividiendo al bloque, que además se sintió arrinconado pues no contaba con argumentos de fondo para estar en contra.

El lunes de la semana pasada, cuando era el turno de que la Comisión de Constitución escuchara a Matus, nuevos antecedentes obligaron a posponer la sesión para el día siguiente. El abogado Cristián Cruz en representación de Juan Pablo Díaz, presentó una querella por el caso Topógrafo que menciona a Matus y al comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, y solicita a la Fiscalía que los cite a declarar. Sin embargo la fiscalía descartó de plano dicha petición.

Por otro lado, se conocieron unos mails en que Matus oficiaba de asesor en la compra de un software para el Ejército, labor que no pueden realizar intermediarios. “Yo no participé en ningún proceso de compra. No hice ninguna cotización, no hice ninguna intermediación, no soy representante de ninguna empresa, no tengo ninguna empresa que haga esas cosas. Lo que sí hice, porque era mi labor, fue decirle al comandante en jefe del Ejército que existen medios más eficientes que las revisiones periódicas o extraordinarias de la Contraloría para evitar en tiempo real los fraudes”, contestó Matus a las consultas de los senadores la semana pasada.

Con todos estos datos a cuestas, el Senado había decidido realizar la sesión especial mañana martes a las 15 horas para pronunciarse sobre el oficio con el nombramiento que está a punto de vencer pues dura solo un mes, pero terminó suspendiendo la citación.