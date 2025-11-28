Senador Daniel Núñez: “Jeannette Jara si es continuidad de alguien, es del legado de Michelle Bachelet”

El gesto de la expresidenta Michelle Bachelet hacia la candidata del oficialismo, Jeannette Jara no ha dejado indiferente a nadie. La exmandataria se reunió con la aspirante a La Moneda este jueves, a solo cuatro días de la cita entre el expresidente Eduardo Frei con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que dio tanto que hablar.

En ese marco, el senador y coordinador del Comité Estratégico de Jara, Daniel Núñez (PC), destacó que la Jara tendría varias cosas en común con la expresidenta.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario señaló que “se ha discutido mucho esto de continuidad”, aludiendo a las voces que indican que un gobierno de Jara sería una continuidad del mandato del Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido señaló: “Yo le he dado una vuelta y, bueno, yo pienso que Jeannette Jara, si es continuidad de alguien, es continuidad del legado de Michelle Bachelet”.

“Porque uno se pregunta qué fue lo que distinguió el segundo gobierno y el primero de Michelle Bachelet, y lo que distinguió fue que fueron dos gobiernos que pusieron acento en la protección social. El Chile Crece Contigo, la pensión básica solidaria. Por eso la gente recuerda a Bachelet, porque le dio beneficios sociales que no existían, sobre todo a las mujeres", sostuvo.

En ese contexto, planteó que -a su parecer- Jara “le ha dado continuidad a ese legado en materia social de pensiones de Michelle Bachelet con la reforma (de pensiones)”.

“Entonces, yo creo que es ese legado, esa continuidad que representa Jeannette Jara, la que Michelle Bachelet en este encuentro ratifica”, aseveró.

Junto con ello, agregó que ambas “son cercanas, trabajaron juntas. Jeannette Jara fue subsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet”.

“Entonces es muy natural este encuentro, este apoyo y, por supuesto, que es algo que nosotros valoramos y destacamos mucho”, indicó.

En esa misma línea, remarcó que la reforma de pensiones sería “un logro” principalmente de Jara “cuando fue ministra del Trabajo de este gobierno, pero en imagen, Jeannette Jara, yo creo que quien proyecta como legado es su relación con el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y yo creo que ese encuentro da cuenta de la cercanía, de la empatía que hay entre ellas”, sostuvo.