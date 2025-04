Senador Galilea y la “nueva derecha”: “Son extremadamente identitarios, les cuesta muchísimo salir de posiciones iniciales para generar acuerdos”

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó esta jornada a decisión de su sector de no participar en las primarias. Esto, luego de que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se reuniera el domingo en la tarde con los presidentes del bloque, instancia en la que cerró definitivamente la puerta a esa opción.

Al respecto, Galilea destacó esta jornada en Tele13 Radio que le hubiese gustado realizar una primaria, y esa era la intención, sin embargo finalmente tras el análisis se concluyó en no se realizaría.

“Hay gente que le encanta que nada se delibere, que todo sea una certeza que viene de más allá de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. La vida es distinta y en Chile Vamos tenemos tres partidos, teníamos la intención, a mí me hubiera encantado una primaria amplia, y por lo tanto, se discutieron muchos aspectos”, señaló.

En esto, apuntó a que finalmente otros partidos no lo quisieron considerar.

“A mí me gusta el fortalecimiento de las institucionalidades de los partidos y, por lo tanto, en respeto a lo que habían decidido todos los partidos de Chile Vamos, me parecía que lo lógico era fortalecer y caminar adelante con la candidatura única de Evelyn Matthei, ya que otros partidos o no quisieron o no pudieron participar”.

En esto, y consultado sobre los partidos Nacional Libertario y Republicano, Galileo fue claro en indicar que “ellos nunca quisieron” participar de una primaria.

“Les insistimos una y otra vez para que reconsideraran, que vieran lo pertinente que resultaba hacer una primaria entre todos los partidos, pero finalmente no hubo agua en la piscina, nunca lo quisieron reconsiderar”, expresó.

Sobre las consecuencias de esto, el senador por su parte apuntó que desechado ahora ese primer plan que tenían de primarias, ahora el 16 de noviembre. “nosotros seguimos y vamos a primera y a segunda vuelta. Nosotros trabajamos para eso”.

En caso de que Johannes Kaiser y Antonio Kast no fueran candidatos, indica, “ahí gana Evelyn Matthei creo yo, con todas las certezas que se podrían tener, ganaría en primera vuelta”.

En esta línea, no realizar primarias en el sector “es una oportunidad que se deja pasar y es lo que no quisieron ver”, apuntó.

Diferencias con la “nueva derecha”

Por otra parte, y consultado sobre las diferencias de Chile Vamos con los partidos de la ahora denominada “nueva derecha”, el parlamentario aseguró que “los considero extremadamente identitarios y les cuesta muchísimo salir de posiciones iniciales para generar acuerdos. Y la democracia es parte de acuerdos. Por la izquierda ocurre lo mismo”.

“Los partidos que son muy identitarios, que les cuesta salir de sus ideas, les cuesta por lo tanto construir acuerdos y tienden a tensionar profundamente la democracia”, apuntó.

“Está bien la confrontación de ideas (...) pero tenemos un problema para los chilenos de cara a los chilenos que hay que solucionar, y tenemos que encontrar la flexibilidad, las herramientas y los puntos de encuentro para que efectivamente tengamos un país que no pasa del blanco al negro, del negro al blanco sin poder encontrar acuerdos mínimos en cuestiones que son extremadamente importantes”, sostuvo.

“Esa es a mi me parece en lo profundo la diferencia entre partidos identitarios y partidos con vocación de mayoría”, indicó.

En contraste, sostuvo, en Chile Vamos, “somos un conglomerado de partidos y Renovación Nacional así se define, como un partido con vocación de mayorías es decir, no se queda en trincheras, no somos un partido identitario sino que entendemos que desde nuestro punto de vista, desde nuestras ideas, nuestra obligación es construir acuerdos que posibiliten solucionar problemas y desafíos del país”.