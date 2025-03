Senador Iván Moreira (UDI): “Es tiempo de evaluar una primaria con candidatos como Rodolfo Carter y Ximena Rincón”

El senador de la UDI Iván Moreira no esconde su preocupación de cara a las presidenciales. Tras una semana marcada por el “no” de Michelle Bachelet a una nueva carrera a La Moneda y el lanzamiento de la candidatura de Carolina Tohá (PPD), asegura que las cosas dieron un giro y que se debe evaluar una primaria más acotada para Evelyn Matthei (UDI), junto a candidatos como Rodolfo Carter y Ximena Rincón (Demócratas). La razón: la apuesta de los partidos de gobierno por tener su propia elección.

“No podemos dejarle la cancha despejada al oficialismo para que ellos se puedan adelantar y usar esa plataforma”, recalca.

En esta entrevista, el parlamentario también adelanta su decisión de respaldar a Felipe Kast (Evópoli) en la elección por la presidencia del Senado y se mostró disponible para asumir la vicepresidencia. Lo anterior, pese a que inicialmente había estado por apoyar al senador Manuel José Ossandón (RN), quien ha estado negociando con el oficialismo para liderar la nueva mesa.

¿Qué tanto cambia para la derecha el “no” de Bachelet y la posibilidad de una primaria en el oficialismo?

Lo que cambia es que finalmente la presidenta Bachelet ha demostrado que analizó lo que significaba una nueva candidatura presidencial que para ella iba a ser muy difícil. Las condiciones que podría haber puesto era de que no hubiesen primarias en su sector. Hoy, con esa posibilidad sobre la mesa, no hay que subestimar a ninguno de los candidatos del oficialismo.

¿Una primaria del oficialismo es un riesgo para Matthei?

Por su puesto. No hay que adelantar las cosas, pero creo que estamos en el tiempo adecuado de evaluar una primaria con candidatos como Rodolfo Carter, Ximena Rincón, y algún otro que se pueda sumar. No podemos dejarle la cancha despejada al oficialismo para que ellos se puedan adelantar y usar esa plataforma. Eso te da una primaria: más plataforma, más tiempo. Esto es una lucha programática y la mirada de Evelyn Matthei es a largo plazo, aunque les cueste entender eso a Kaiser y a Kast. En España la derecha se dividió, y hoy gobierna la izquierda. Nosotros no podemos permitirnos eso.

¿Ve disposición para una primaria más acotada en Chile Vamos?

En un primer momento las primarias se veían lejos, por el desgaste que podía significar para nuestra candidata, pero hoy día las cosas han dado un giro. Serán los partidos de Chile Vamos junto a Evelyn Matthei quienes van a tener que dar su opinión definitiva. Habrá que ver los riesgos, las ventajas. Personalmente, creo que hoy día una primaria presenta más ventajas.

Usted mencionaba a Carter, pero su nombre genera varios anticuerpos dentro de Chile Vamos...

Es que esto es más allá de los nombres. Estoy convencido de que Evelyn Matthei va a ganar y va a salir fortalecida de esa primaria. Acá lo importante es que no le demos esa ventaja al oficialismo. Porque es verdad, nos podemos desgastar, pero eso mismo también lo van a sufrir del otro lado.

¿Cómo ve el factor Kaiser?

Los seguidores de ese sector de la derecha siempre buscan excusas para dividirnos. Es verdad, Chile Vamos ha cometido errores, pero hemos hecho una autocrítica. La sociedad cambió y hoy día esta derecha social moderada es mucho más atractiva que las posiciones extremas. Eso se vio en Alemania recientemente, donde la derecha finalmente no pactó con sectores extremos. O sea, perdonen lo peyorativo, pero yo diría que en sus posiciones, republicanos y libertarios son más extremos que el Partido Comunista.

Y, en este contexto, ¿cómo se debería dar la relación con esos partidos? ¿Se imagina siendo gobierno con ellos o al menos respaldarse en segunda vuelta?

Eso depende absolutamente de ellos. Aquí queremos gobernar, no con posiciones extremas sino que con personas que pongan a Chile primero. Si alguien quiere aportar al gobierno de Evelyn Mathei, siempre va a tener cabida, no vetamos a nadie, aunque nos hayan dado y nos den como bombo en fiesta. Los chilenos quieren unidad y Kast y Kaiser van a tener que morir con las botas puestas.

¿Cómo vio la renuncia del diputado Labbé al partido para sumarse a Kaiser? ¿Le preocupa?

No me preocupa, al menos no que se vaya él. Probablemente otro parlamentario me podría doler. Lo único que puedo decir es que los parlamentarios de la UDI están sorprendidos, porque él hizo las cosas escondidas y eso no corresponde.

Faltan menos de tres semanas para el cambio de mesa en el Senado. ¿Quién espera que la lidere?

Voy a ser muy franco: yo tenía algunas diferencias con Felipe Kast, políticas, de cómo hacer las cosas, pero cuando hay diálogo, cuando estas cosas se conversan con franqueza, se llega a acuerdos.

07 Marzo 2025 Entrevista a Ivan Moreira, Senador Foto: Andres Perez

¿Entonces, va respaldar a Evópoli?

Sí, tiene que respetarse ese acuerdo. Las aprensiones que puedan haber habido ya fueron resueltas. Si no respetamos acuerdos, no tenemos mucho que ofrecer.

Esta semana apareció su nombre como vicepresidente junto a Felipe Kast. ¿Está disponible?

Tengo una trayectoria de más de 50 años en política. Fui dirigente político, dirigente estudiantil, alcalde, parlamentario, he sido vicepresidente de la Cámara y presidente de varias comisiones. Entonces, mi nombre, más que propuesto, ha sido un nombre que se ha conversado. Yo desde el primer minuto ofrecí mi disposición y creo que tengo méritos suficientes para realizar una buena labor en la nueva mesa.

Y con eso en mente, ¿qué le parece que Ossandón esté negociando con el oficialismo para liderar la mesa?

Yo hago comentarios de mis actuaciones. Pero él siempre ha dicho que no va a permitir que la presidencia del Senado pase a la izquierda. Confío en que este tema lo van a resolver los presidentes de partidos, los jefes de bancada, y espero que sea de aquí al 20 de marzo.