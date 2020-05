Senador Jorge Pizarro (DC) desde su cuarentena: “Tenemos que dar el ejemplo de seguir las instrucciones”

“Es necesario mantener todas las medidas que recomiendan las autoridades. Yo estoy aislado desde el sábado”, dijo este miércoles el senador Jorge Pizarro (DC). Fue el segundo parlamentario en ser confirmado con coronavirus y hoy dice estar en buenas condiciones y sin síntomas.

“En el caso nuestro es difícil de evaluar, como hay más contacto y relación con más gente. Es más fácil el contagio y difícil evaluar dónde uno se contagió”, comentó en conversación con Radio Futuro.

En la instancia, fue consultado por el caso del también senador Rabindranath Quinteros (PS), quien ha recibido críticas tras haber viajado en avión sin esperar el resultado del examen para confirmar el contagio de Covid-19.

“No soy quién para calificar nada. El senador Quinteros es una persona responsable, seria. Pero no conozco los antecedentes, no he hablado con él, he seguido a distancia lo que ha sido ese hecho”, dijo al respecto.

Agregando que, personalmente, “soy de los que creen que nosotros tenemos que dar el ejemplo de seguir las instrucciones, nosotros tenemos que acatar (las medidas sanitarias)".

En esa línea, manifestó que se puede “opinar sobre las decisiones” que tome la autoridad, pero que “una vez que se toman, hay que respaldarlas. Todos nosotros debemos seguir ese criterio”.

Cabe recordar que además de Quinteros y Pizarro, dos legisladores arrojaron positivo en el examen PCR: los senadores RN Manuel José Ossandón y José García Ruminot.