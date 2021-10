Senador José Miguel Insulza: “Boric cree que el Partido Socialista ya no juega un papel en la política chilena”

Las últimas semanas han sido complejas para la unidad del Partido Socialista. El anuncio de la diputada Maya Fernández de su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tensionó el ambiente interno suscitando a varias críticas desde su coalición, Nuevo Pacto Social. Este domingo, además, su compañero de colectividad, el senador José Miguel Insulza, afirmó en una entrevista que “la gente que va por otro candidato, al menos, debería congelar su militancia”.

Sin embargo, ayer Insulza matizó sus dichos en Tolerancia Cero, manteniendo algunas críticas. “Yo no voy a menospreciar la decisión de una diputada del partido que ha sido presidenta de la Cámara, pero la verdad no he escuchado muchas voces de dirigentes socialistas que la hayan acompañado”, señaló.

Sobre las circunstancias en que se da este apoyo, calificó como un “fracaso” que el PS no haya realizado primarias, pero que posterior a ese traspié, fueron los propios “dirigentes intermedios” de la colectividad los que clamaron por un proceso de consulta. Y que si bien se sabía que la consulta eran costosa, se hizo “fundamentalmente por una exigencia de los socialistas”.

De ahí en más, Insulza afirmó que en su mayoría, la postura de los dirigentes sería asumir los compromisos que asumieron. “Yo estuve el otro día en una reunión del Comité Central del partido y casi todos los dirigentes hablaron de la necesidad, de la obligación de honrar el compromiso que teníamos. Idealmente hubiéramos preferido que fuera nuestra candidata, pero no fue, y por lo tanto nos compromete honrar ese compromiso. De lo contrario, ¿para qué existen los partidos entonces”, reflexionó el ex ministro.

Por sus dichos de que Fernández debiera congelar su militancia, aclaró que esa es “una decisión de ella, no mía. Y no se lo voy a exigir, ni voy a pedir a ningún organismo del partido que se lo pida”.

Boric y el socialismo

Justamente una de las grandes razones que esgrimió Maya Fernández para apoyar al diputado de Magallanes en su carrera presidencial, es que el encarna los ideales socialistas, desde fuera del partido. Insulza no negó completamente esa idea y valoró que el candidato de Convergencia Social, por ejemplo, en muchas de las ocasiones en que han estado juntos, cita a antiguos líderes del PS como Eugenio González o Carlos Lorca, que también encarnaban mucho los ideales “allendistas”. “Se nota que los ha leído mucho”, indicó Insulza.

Sin embargo, manifestó reparos con el ex líder estudiantil ya que, a su juicio, Boric “cree que el Partido Socialista ya no juega un papel en la política chilena”.

También en la conversación Insulza evitó responder si votaría por el en una eventual segunda vuelta, ya que se sitúa con la mejor opción de avanzar. Pero dijo que ese eventual gobierno sería “complicado”.

La principal razón, señaló, porque “es una persona que le debe su candidatura, a mi juicio, fundamentalmente a una decisión que no fue compartida por su partido, de firmar los acuerdos del 15 de noviembre”. Entonces, dijo, la presión de esos sectores le darán trabajo de “como se van a acomodar” para alinear a su coalición.

Añadió que también la situación económica del país haría “complejo su gobierno”, ya que las posturas de Boric están acompañadas de un cierto “neosoberanismo”.

“Esta idea de que los países tienen que hacerse de cada uno por su cuenta sin buscar concertarse con absolutamente nadie, el rechazo de todo lo que viene del exterior. Todas esas cosas creo que han complicado mucho (...) la imagen política del país ha cambiado mucho en los últimos meses y eso el lo debería considerar también”, explicó.