Senador Núñez (PC) acusa que Donald Trump estaría “generando un neocolonialismo” con intervención en Venezuela

El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, criticó la captura de Nicolás Maduro efectuada por fuerzas militares estadounidenses comandadas por Donald Trump.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, el parlamentario aseguró que lo ocurrido en Venezuela “afecta a todo el mundo, porque se está rompiendo con el derecho internacional y con principios que son básicos del orden que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial".

Núñez argumentó que estos principios tendrían relación con “el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos y la no intervención".

En ese sentido, acusó que “Trump, que representa lo que uno pudiera llamar un imperialismo senil, se inyecta esteroides para revivir y está generando un neocolonialismo, o sea, él dice ‘soy el poder militar del mundo y yo defino quién gobierna o no en un país’“.

“Lo más grave de todo es este descaro que tiene para decir que además él administra y pone los intereses de Estados Unidos, en este caso el interés por el petróleo, por sobre cualquier otra consideración y eso es un neocolonialismo, es algo nunca antes visto en el mundo”, aseveró.

El senador planteó que este escenario “nos va a llevar a una situación de descalabro y de conflictos de toda envergadura que son muy riesgosos para la humanidad”.

Por otra parte, manifestó preocupación por cómo podría afrontar la administración de José Antonio Kast el conflicto internacional.

Para el senador “ da la impresión que José Antonio Kast se va a alinear con la política internacional de Donald Trump, lo cual creo que es gravísimo , porque pone en riesgo la soberanía nacional de Chile”.

En ese sentido, señaló que “Donald Trump no cree en la democracia, ya lo demostró, él cree en los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, si el día de mañana él dictamina que para los intereses de Estados Unidos el litio o el cobre son fundamentales, probablemente va a hacer acciones para asegurar esos recursos en desmedro de Chile”.