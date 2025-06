Senador Núñez (PC) afirma que Jara es la candidata más competitiva del oficialismo y pronostica que se impondrá en primarias

El senador Daniel Núñez (PC) se refirió la mañana de este miércoles a la figura de la candidata presidencial de la colectividad, Jeannette Jara, asegurando que es la carta más competitiva del oficialismo para enfrentar a la derecha en los comicios de noviembre de este año. Además, pronosticó que la exministra del Trabajo se impondrá en las primarias de este próximo domingo 29 de junio.

En diálogo con El Mostrador en La Clave, el parlamentario planteó que las fortalezas de la abanderada comunista la vuelven la mejor opción del progresismo por sobre Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

“Uno mira las encuestas y Jeannette Jara es la que tiene más apoyo en el mundo popular, que es fundamental porque es donde hay mayor cantidad de población. En las últimas encuestas Jeannette Jara viene subiendo, a medida que más gente la conoce, más gente la apoya, la valora”, dijo.

Y luego agregó: “Aunque a nuestros socios del Socialismo Democrático les pueda molestar esto, es más competitiva que Carolina Tohá, porque tiene un factor subjetivo que le ha permitido llegar a lo que le llaman el votante obligado, es decir, aquellas personas que no estaban acostumbradas a participar en elecciones, que no están acostumbradas a ver los debates políticos, que miran la política como una pugna, una pelea a muerte y que no ven que esos debates y esa pelea los benefician”.

En ese sentido, destacó que siendo ministra del Trabajo “lo que hizo fue llevar la política a beneficios ciudadanos concretos en el marco, por supuesto, del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y ahí están las 40 horas, el alza en el salario mínimo sobre 500 mil pesos, la reforma previsional. Entonces, yo creo que Jeannette tiene tremendas fortalezas y, a mi juicio, es la candidata más competitiva para enfrentar y derrotar a la extrema derecha”.

Núñez, además, abordó los dichos de Tohá en uno de los debates recientes, en que planteó que el comunismo ha empobrecido a los países donde ha gobernado.

“Es una caricatura decir eso, pero además, tampoco es la realidad de lo que va a ocurrir en Chile si es que Jeannette Jara gana las primarias, que yo creo que va a ocurrir”, remarcó.

En esa misma línea, relevó que abanderada del PC tiene el compromiso de “representar a los nueve partidos que son de la coalición de gobierno, y por lo tanto, tiene el deber de incorporar las ideas del Socialismo Democrático, de los radicales, de los liberales, en su programa de gobierno, y que va a hacer una conducción económica con responsabilidad”.