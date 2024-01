Senador Núñez (PC), autor de la indicación que estableció las pensiones de gracia en el estallido social: “Estoy muy orgulloso”

Corría el 19 de noviembre del 2020 cuando el actual senador Daniel Núñez (PC), en ese entonces diputado, presentó una indicación en la Ley de Presupuestos 2021 para otorgar pensiones de gracias a víctimas de daños en el marco del estallido social. Todo esto durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.

“Acá lo que estamos pidiendo es que se deje abierta la posibilidad de que el Estado entregue una pensión de gracia a aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos que hoy día se encuentran en condición de, en la práctica, invalidado/discapacitado”, señaló durante su intervención en la sala.

Ese día, en el mismo video que adjuntó a través de su cuenta de X (Twitter), Núñez emplazó al otrora ministro de la Segpres, Cristian Monckeberg, para que el gobierno de Piñera otorgara estos beneficios. La iniciativa finalmente fue aprobada.

Este martes, a la luz de la controversia por beneficiados que han sido condenados por diversos delitos, el senador del PC hizo una evaluación del mecanismo y dijo sentirse “muy orgulloso de haber hecho esa indicación”.

“Creo que fue un acto de justicia tremendamente necesario y quiero contar cuál fue el origen de esto: a Rolando Robledo, que es un trabajador, le dispararon los militares en La Serena afuera del mall, en la carretera, y lo dejaron con una parálisis de la mitad de su cuerpo. Cuando conversamos esta situación, él no tenía trabajo, no podía pagar su tratamiento médico, en particular los remedios, no podía mantener a su hijo que estaba en el colegio y estaba casi literalmente en la calle porque no podía pagar el arriendo de la casa en que vivía”, relató en conversación con Radio ADN.

El congresista comentó que acudió a la Intendencia de la Región de Coquimbo a pedir “ayuda social”, sin éxito. “Roberto era un trabajador que estaba caminando, no tenía ninguna relación ni siquiera con las protestas, simplemente estaba mirando y nos negaron toda la ayuda”, agregó, asegurando que los militares involucrados ya estarían condenados.

Antecedentes penales de beneficiados: “Hay que revisar caso a caso”

“La única forma de responsabilidad que había de reparación -podían haber otras mejores con voluntad del gobierno- eran las pensiones de gracia. Ahora, en el texto que nosotros hicimos, para evitar cualquier confusión, pusimos que personas que hayan quedado con una incapacidad física que les impida desarrollar su vida normal. O sea, no conseguimos entregar pensiones de gracia por cualquier situación y sí señalamos que eso debía acreditarlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, esgrimió.

Si bien la indicación menciona que la afectación debe ser comprobada por el INDH, no hace mención a los antecedentes penales de los postulantes al beneficio. “No era un punto que tuviéramos presente en ese minuto”, afirmó el senador.

“La situación de los antecedentes penales es un tema que yo creo que hay que revisar caso a caso, porque si tú me dices que el antecedente penal que puede tener una persona es, por ejemplo, que lo detuvieron manejando (sic.) y producto de eso estuvo con detención domiciliaria 15 días, porque después cayó en rebeldía, no me parece una situación tan grave que amerite no entregarle una pensión de gracia cuando lo están incapacitando de por vida”, graficó.

Sin embargo, dijo que hay “casos extremos”: “Alguien que es una especie de narcotraficante consumado y que tiene patrimonio multimillonario mal habido, obviamente uno dice, bueno (sic.)...yo tendría que discutirlo caso a caso y no quedarme con una generalidad”.

Otra indicación que “amplió más el concepto del otorgamiento”

Consultado respecto a los casos más graves de condenados que cometieron delitos como abuso sexual, homicidio e incluso producción de pornografía infantil, Núñez apuntó a que “después se presentó otra indicación en la Cámara de Diputados que amplió más el concepto del otorgamiento de las pensiones de gracia”.

“Al parecer eso es lo que había provocado estos casos que son más polémicos”, acotó, pero reiteró que “el principio es: cuando el estado incapacita a una persona en forma severa grave le impide hacer su vida normal”.

Pese a ello, reconoció que hubo pensiones mal otorgadas y llamó a “revisar esas situaciones”.

“Puede haber alguien que se aprovechara de un beneficio, por eso se analiza caso a caso y no se descalifica algo tan básico y tan humano como es entregarle una mínima reparación a quienes se han visto incapacitados de por vida”, subrayó.